Ordinul lui Donald Trump privind suspendarea vizelor acordate printre altii si iranienilor risca sa lase marile companii de tehnologie din Silicon Valley fara ingineri si alti specialisti cu studii superioare, care veneau la doctorat in SUA, pentru a fi apoi recrutati de gigantii IT sau care deveneau antreprenori de succes.

In clipa de fata, iranienii reprezinta unul dintre cele mai de succes grupuri de imigranti din SUA. Multi dintre ei au ajuns sa ocupe functii de conducere in companii precum Apple, Facebook, Dropbox, eBay (fondata de un iranian) sau chiar la NASA, dupa ce au venit in America pentru a-si continua studiile.

Marile companii care au angajati din statele de pe lista lui Trump, printre care si Google, le-au recomandat acestora sa nu paraseasca SUA, pentru ca risca sa nu se mai poata intoarce.

"Sute de ingineri iranieni care doreau sa vina la studii in SUA se vor indrepta acum spre Canada sau Australia. Interdictia ii afecteaza in principal pe absolventii universitatilor (care voiau sa-si continue studiile in SUA - n.red.) si nu pe asa-zisii teroristi sau politicieni indezirabili", sustine un inginer iranian contactat de The Guardian.

Ordinul lui Trump a fost criticat si de o actrita iraniana care joaca intr-un film nominalizat la Premiul Oscar, Sheyda Monshizadeh-Azar, care a declarat ca va boicota ceremonia decernarii premiilor.

"Interdictia aplicata tuturor iranienilor este discriminatorie si va ajunge sa desparta familii. Desi sunt o persoana optimista, astazi ma simt infranta", a spus actrita.

Presedintele american Donald Trump a semnat un decret prin care le interzice sa intre pe teritoriul Statelor Unite cetatenilor din Iran, Irak, Siria, Yemen, Sudan Libia si Somalia (tari musulmane), precum si refugiatilor, pentru urmatoarele 90 de zile.

Ordinul a intrat in vigoare imediat, iar numerosi cetateni ai acestor tari care se pregateau sa calatoreasca in SUA nu au fost lasati sa urce in avioanele cu aceasta destinatie.

Interdictia ii afecteaza inclusiv pe care care detin asa-zisa carte verde, care le asigura pana acum dreptul de rezidenta in SUA.

