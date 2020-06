Powell il acuza pe Trump ca "minte tot timpul" si anunta ca va vota cu Biden. Presedintele SUA: Powell nu a spus ca Irakul avea arme de distrugere in masa? Nu avea, dar noi am pornit la razboi

Powell says the "one word" he has to use with respect to President Trump "is a word I never would have used before ... with any of the four presidents I've worked for. He lies. He lies about things, and he gets away with it because people will not hold him accountable" #CNNSOTU pic.twitter.com/VSRCnsOjXR - CNN Politics (@CNNPolitics) June 7, 2020

Primul afroamerican care a ocupat postul de sef al Statului Major Interarme, inainte sa devina seful diplomatiei americane in timpul presedintiei republicanului George W. Bush, Colin Powell, in varsta de 83 de ani, a fost intotdeauna critic cu Donald Trump.In urma cu patru ani, el anunta ca voteaza cu Hillary Clinton "Nu puteam sa votez cu el (in 2016) si nu pot cu siguranta sa-l sustin pe presedintele Trump anul acesta", a declarat Powell la CNN, precizand in mod explicit ca vota cu Joe Biden."Avem o Constitutie, trebuie sa respectam Constitutia. Iar presedintele s-a indepartat de ea", a deplans el, evocand reactia acestuia fata de manifestatiile impotriva rasismului care au cuprins Statele Unite dupa moartea lui George Floyd, sub genunchiul unui politist alb."N-as folosi niciodata acest cuvant pentru a ma referi la vreunul dintre cei patru presedinti cu care am lucrat: mincinos", a continuat el, deplangand tacerea Partidului Republican fata de miliardarul newyorkez."El (Trump) minte tot timpul", a insistat Powell, indemnandu-i pe americani sa se gandeasca la impactul asupa societatii si la locul Statelor Unite in lume."Ganditi-va, faceti apel la bunul vostru simt, puneti-va intrebarea: este el bun pentru tara mea?".Intrebat ce parere are despre rechizitoriul dur al lui Jim Mattis, fostul secretar al Apararii al lui Donald Trump, care l-a acuzat pe seful statului de faptul ca vrea sa "imparta" America , Colin Powell a apreciat ca acest diagnostic este indiscutabil."Uitati-va la tot ceea ce a facut pentru a ne imparti", a subliniat el, evocand problema tensiunilor rasiale, dar si relatiile cu aliatii Statelor Unite.Joe Biden i-a raspuns intr-un mesaj postat pe Twitter "Nu este vorba despre politica. Este vorba despre viitorul tarii noastre. Va multumesc pentru sustinere", scrie candidarul democrat la presedintie."LASATI TWEETURILE DE O PARTE"Un "avocat" al Razboiului din Irak , Powell a sustinut la 5 februarie 2003, in fata membrilor Consiliului de Securitate al ONU , o lunga alocutiune cu privire la arme de distrugere in masa pretins detinute de catre Irak, argumente care au servit la justificarea invaziei acestei tari.El a recunoscut ulterior ca aceasta prestatie este o "pata" pe reputatia sa. "Este o pata pentru ca eu sunt cel care a facut aceasta prezentare in numele Statelor Unite in fata lumii, iar acest lucru va face mereu parte din bilantul meu".Intr-un tweet, dupa interviul fostului sef al diplomatiei americane, Donald Trump a ironizat sustinerea fostei sale rivale democrate de catre un om cu o reputatie, in opinia sa "foarte supraestimata".Trump a revenit asupra episodului din 2003. "Powell nu a spus ca Irakul avea arme de distrugere in masa? Nu avea, dar noi am pornit la RAZBOI!".Alta personalitate de prim-plan din anii Bush, Condoleezza Rice, care i-a succedat lui Colin Powell in 2005 la Departamentul de Stat, a refuzat sa spuna in acest stadiu cu cine voteaza.Insa ea nu l-a sustinut pe Donald Trump in 2016. Si a prezentat o lista de sfaturi care par reprosuri."Lasati tweeturile la o parte o vreme si vorbiti dumneavoastra insiva, angajati o conversatie!", i-a sugerat ea, la CBS, indemnandu-l sa dea dovada de empatie."De-a lungul istoriei noastre, ne-am intors catre Biroul Oval in cautare de mesaje, de semnale", a adaugat ea.Potrivit cotidianului The New York Times (NYT), fostul presedinte republican George W. Bush "nu va sustine" realegerea lui Donald Trump la 3 noiembrie intr-un al doilea mandat de patru ani.Cotidianul, care nu citeaza nicio sursa in acest sens, nu precizeaza daca fostul presedinte republican ar vota cu Joe Biden.