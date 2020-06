Primarul democrat din Seattle sustine ca este ilegal ca Trump sa trimita Armata pentru a recuceri orasul de la protestatari

Ziare.

com

La o conferinta de presa tinuta joi dupa-masa, Durkan nu a explicat cand sau cum ii vor indeparta autoritatile locale pe cei circa 500 de localnici inarmati din cartierul Capitol Hill, care au organizat o tabara improvizata, delimitata de baricade. "Este neconstitutional si ilegal sa trimiti armata in Seattle. Nu exista nicio amenintare iminenta de invazie in Seattle", a sustinut sefa municipalitatii, aflata la primul mandat.Activistii au ocupat zona de luni, cand politia a abandonat sectia locala, o decizie despre care oficialii municipali afirma ca a fost luata pentru a reduce tensiunile.Intr-o inregistrare video difuzata pe Youtube, accesibila la adresa https://bit.ly/30xNvm7, sefa politiei din Seattle, Carmen Best, a aratat ca nu ea a hotarat abandonarea sectiei. "Ati luptat cateva zile ca sa o aparati, v-am cerut sa ramaneti pe pozitie zi si noapte ca sa fiti loviti de proiectile, sa se urle la voi, sa fiti amenintati si uneori raniti", le-a transmis ea subordonatilor. Ea a afirmat ca districtul Capitol Hill nu poate ramane sub ocupatie, dar - ca si Durkan - nu a precizat cum intentioneaza municipalitatea sa desfiinteze tabara.Protestatarii au folosit baricadele politiei pentru a separa de restul orasului o asa-numita "Zona Autonoma Capitol Hill".Trump a declarat joi televiziunii Fox News ca "nu vom permite sa se intample asta in Seattle. Daca trebuie sa intram, vom intra". "Sa faca asta guvernatorul. Are militari extraordinari in Garda Nationala (...) Insa, intr-un fel sau altul, se va face. Acesti oameni nu vor ocupa o parte importanta dintr-un oras maret", a insistat presedintele.Mai multe orase mari din SUA au fost afectate de marsuri, manifestatii si violente de peste doua saptamani, dupa ce George Floyd, un barbat de culoare in varsta de 46 de ani, a murit in timp ce era arestat de politia din Minneapolis, statul Minnesota.