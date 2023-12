Procurorii cer cel putin 7 ani de inchisoare pentru Roger Stone, apropiat al lui Trump

Procurorii au cerut luni intre 7 si 9 ani de inchisoare impotriva lui Roger Stone, fost consilier de cursa lunga al lui Donald Trump gasit vinovat in noiembrie ca a mintit Congresul in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in alegerile americane din 2016, relateaza AFP, Reuters si DPA.

Acest excentric consultant politic in varsta de 67 de ani isi va afla pedeapsa la 20 februarie.

El a fost gasit vinovat ca a mintit Congresul in legatura cu contactele sale cu organizatia WikiLeaks pe subiectul e-mail-urilor democrate piratate in timpul scrutinului prezidential din 2016.

In recomandarile privind pedeapsa transmise luni unui judecator federal, procurorii de caz au cerut intre 87 si 108 luni de inchisoare (7 - 9 ani).

"Roger Stone a obstructionat ancheta Congresului asupra amestecului rusesc din 2016, a mintit sub juramant si a subordonat martori. Iar cand infractiunile sale au fost dezvaluite prin aceste inculpari din acest caz, el a afisat dispret fata de tribunal si statul de drept. Pentru asta, el trebuie pedepsit", au scris ei.

Consultantul politic a spus ca nu a comis nimic ilegal si ca ancheta a fost motivata politic.

Roger Stone, un fidel al presedintelui american, este una dintre cele sase persoane din anturajul, mai mult sau mai putin apropiat, al lui Donald Trump, care au fost inculpate sau condamnate in urma anchetei privind Rusia pe care a condus-o procurorul special Robert Mueller si care a tulburat prima jumatate a mandatului miliardarului american.

In primavara lui 2019, Robert Mueller a prezentat un raport de aproape 450 de pagini care l-a exonerat pe Trump de suspiciunile de intelegere secreta cu Moscova. Insa el a spus ca nu poate sa il exonereze pe presedinte si de suspiciunile ca a obstructionat justitia.

