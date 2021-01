Ruptura intre Trump si Pence, caruia democratii ii cer sa-l demita pe miliardar, in urma evenimentelor de la Capitoliu

"SPANZURATI-L PE MIKE PENCE"

SUSTINATOR LOIAL

Spre deosebire de presedintele republican in exercitiu, care a anuntat intr-un tweet ca nu participa la ceremonia investirii succesorului sau, la 20 ianuarie, Mike Pence a anuntat ca va participa.Prezenta vicepresedintelui nu este o surpriza, iar Joe Biden a subliniat ca este "binevenit", si ilustreaza o prapastie care s-a cascat intre presedintele republican si mana sa dreapta dupa certificarea rezultatului alegerilor prezidentiale, la 6 ianuarie.Donald Trump si Mike Pence nu si-au mai vorbit, dezvaluie presa americana, din aceasta zi marcata de de patrunderea violenta a sustinatorilor presedintelui in Capitoliu, soldata cu cinci morti, care a socat America si a siderat lumea."Unul dintre cei mai loiali oameni ai lui Donald Trump este acum inamicul public numarul unu in universul" presedintelui, a rezumat duminica, la ABC News, alesul republican din Camera Reprezentantilor Adam Kinzinger.In pofida presiunilor locatarului Casei Albe asupra sa, Mike Pence a anuntat miercuri, intr-o scrisoare, ca nu avea sa se opuna in Congres validarii rezultatelor alegerilor prezidentiale, declantand furia presedintelui si sustinatorilor acestuia."Mike Pence nu a avut curajul sa faca ceea ce ar fi trebuit sa faca pentru a ne proteja tara si Constitutia", ii reprosa Donald Trump in timp ce o hoarda de sustinatori de-ai sai invada Capitoliul.Inregistrari video publicate pe retele de socializare surprind o multime compacta scandand "Spanzurati-l pe Mike Pence" la intrarea in Capitoliu.Alti activisti au patruns pe culoarele templului democratiei americane si au urlat ca vicepresedintele este un "las", potrivit cotidianului The New York Times (NYT).In timpul acestor evenimente haotice, vicepresedintele s-a retras intr-un buncar, la capitoliu, impreuna cu familia sa. Donald Trump nu l-ar fi sunat pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la securitatea sa, potrivit NBC News.Impasibil si discret, Mike Pence este considerat, cu toate acestea, unul dintre cei mai loiali oameni ai lui Donald Trump.El nu a raspuns indemnurilor multor congresmeni, care exercita asupra sa presiuni sa activeze cel de-al 25-lea Amendament al Constitutiei, care permite inlaturarea de la putere a unui presedinte considerat "inapt" sa-si exercite functia.Inainte de a se dezlantui impotriva sa, sustinatorii presedintelui obisnuiau sa-i salute loialitatea, iar criticii sa-i denunte lingusirile miliardarului newyorkez."El este solid ca o roca. El a fost un vicepresedinte fantastic", spunea Trump despre el in vara.Mike Pence, in varsta de 61 de ani, a fost in cei patru ani de mandat o prezenta calma in mijlocul furtunii Trump.Numit la conducerea celulei de criza cu privire la noul coronavirus in martie, el a facut, tot anul, declaratii masurate despre acest subiect, departe de derapajele, aproximarile si provocarile presedintelui - avand insa grija sa nu-l contrazica in mod frontal.Un fapt notoriu - Mike Pence si Donald Trump nu erau, la inceput, deosebit de apropiati, inainte ca acesta sa-l desemneze drept partenerul sau de cursa, in 2016.Donald Trump s-ar fi gandit sa-si schimbe partenerul de cursa, insa a preferat sa mizeze pe legaturile stranse ale lui Mike Pence cu alegatorii albi, crestini, mai degraba batrani, care au jucat un rol-cheie in victoria celor doi in 2016.