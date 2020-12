Studiu Gallup: Donald Trump si Michelle Obama, cel mai admirat barbat si cea mai admirata femeie din SUA

Michelle Obama ocupa prima pozitie in acest clasament pentru al treilea an consecutiv, in timp ce Trump a reusit sa-l detroneze pe sotul ei, fostul presedinte Barack Obama , pentru prima data in acest an. Astfel, 18% dintre participantii la studiu au spus ca il admira cel mai mult pe presedintele in exercitiu si doar 15% l-au pus pe primul loc tot pe Barack Obama , care a fost primul 12 ani la rand.Realizatorii clasamentului au consemnat si o tendinta la nivel de partizani politici, republicanii afirmand ca il admira pe Trump, iar democratii pe sotii Obama.Pe pozitia a doua in topul celor mai admirate femei din SUA s-a clasat vicepresedinta aleasa Kamala Harris.In "top 10" al celor mai admirate femei din SUA au mai intrat vedeta TV Oprah Winfrey, cancelarul german Angela Merkel , reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez, regina Elisabeta a II-a , judecatoarea Curtii Supreme Amy Coney Barrett si militanta ecologista Greta Tunberg.In ce-i priveste pe barbati, in topul celor mai admirati au mai reusit sa intre presedintele ales Joe Biden , cu 6%, dar si epidemiologul sef Anthony Fauci (3%), urmati de Elon Musk de la Tesla , senatorul Bernie Sanders, Bill Gates , LeBron James (Los Angeles Lakers) si Dalai Lama, cu cate 1%.