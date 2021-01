SUA: Intr-o discutie privata, Trump spune ca nu simpatizantii sai au invadat Capitoliul si a dat vina pe "oameni ai Antifa"

Trump a facut aceasta afirmatie intr-o discutie telefonica de peste 30 de minute pe care a avut-o luni dimineata cu liderul minoritatii republicane din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a transmis Axios, care citeaza un oficial de la Casa Alba si o alta sursa aflata la curent cu respectiva convorbire.Cu toate acestea, McCarthy i-a spus lui Trump in discutie, care conform Axios a fost tensionata si purtata pe un ton agresiv pe alocuri, ca "nu este Antifa (), sunt MAGA, stiu asta pentru ca am fost acolo".MAGA ii desemneaza pe sustinatorii lui Donald Trump, fiind acronimul in limba engleza al sloganului folosit de presedintele republican in exercitiu in campaniile sale electorale, "Make America Great Again" - "Sa facem America mareata din nou".De asemenea, McCarthy l-a sfatuit pe Trump sa il sune pe Joe Biden , sa se intalneasca cu presedintele ales si sa lase o scrisoare de bun-venit in biroul de la Casa Alba pentru succesorul sau, conform relatarii.Reuters precizeaza ca, pana la scrierea articolului, Casa Alba nu a raspuns solicitarii de a comenta relatarea din Axios. Nici reprezentantii lui McCarthy nu au putut fi contactati deocamdata.Invadarea Capitoliului saptamana trecuta de catre sustinatorii lui Trump a intarziat certificarea victoriei lui Biden.Trump, care a contestat, fara dovezi, validitatea victoriei in alegeri a lui Biden, initial a salutat protestul sustinatorilor sai, dar apoi a condamnat violentele.