SUA: Robert Mueller va fi convocat in Senat. Fostul procuror a publicat un editorial despre Stone, recent gratiat de Trump: Un condamnat, pedepsit pe drept

Membrii democrati ai Comisiei Juridice din Senat, condusa de Lindsey Graham, au cerut in mai multe randuri sa il audieze pe acest fost director al FBI La scurt timp dupa publicarea raportului Mueller, la mijlocul lunii aprilie 2019, Lindsey Graham a spus totusi ca nu vrea sa il convoace. "S-a terminat", a declarat el atunci.Insa el a revenit asupra deciziei sale duminica, la o zi dupa publicarea de catre Washington Post a unui articol de opinie al lui Robert Mueller.Fostul procuror special a reactionat astfel la anularea de catre Donald Trump a pedepsei cu inchisoarea impotriva lui Roger Stone, un prieten al presedintelui american, condamnat pentru delicte legate de ancheta rusa.Robert Mueller a aparat integritatea anchetei sale, cu regularitate atacata de Donald Trump si de sustinatorii sai ca nefiind impartiala.El a subliniat de asemenea ca Roger Stone ramane "un condamnat, pedepsit pe drept"."Aparent, Mueller vrea si este capabil sa isi apere ancheta intr-un editorial din Washington Post", a reactionat Lindsey Graham, sustinator ardent al lui Donald Trump, intr-un comunicat.Reamintind ca membrii democrati ai Comisiei Juridice au cerut in trecut sa il audieze pe Robert Mueller, Lindsey Graham a spus ca aceasta "solicitare va fi aprobata".In iulie 2019, Robert Mueller a fost deja audiat de Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, care a fost nevoita sa il convoace pentru ca el nu a dorit sa fie audiat.In timpul audierii, el s-a aratat extrem de prudent si echilibrat in afirmatii.Raportul Mueller nu a demonstrat o eventuala intelegere secreta intre echipa de campanie a lui Trump si puterea rusa.In schimb, raportul a aratat ca apropiati ai lui Donald Trump au avut numeroase contacte cu intermediari rusi si ca Rusia a intervenit in campania prezidentiala din 2016, cu intentia de a-l favoriza pe candidatul republican.Peste 30 de persoane au fost inculpate pentru fapte legate de aceasta ancheta.