Suma uriasa platita de Secret Service pentru a-l pazi pe Donald Trump in propriile hoteluri

Potrivit publicatiei americane, presedintia este o afacere de succes pentru Trump. Suma respectiva a fost platita de serviciul secret american proprietatilor detinute de presedinte.De exemplu, nota pentru o camera rezervata pentru un agent Secret Service se ridica la 567 de dolari pe noapte, chiar si daca exista indicii ca acesta nu mai poate veni. Este o suma mult mai mare fata de cei 50 de dolari anuntati de Eric Trump, unul dintre cei trei fii ai presedintelui american.Mai mult, Secret Service este facturat chiar si atunci cand o proprietate este inchisa. De exemplu, cu toate ca nu a functionat pe perioada restrictiilor anti-coronavirus, clubul de golf din Bedminster, New Jersey, a emis o factura de 21.800 de dolari pentru inchirierea unei cabane si alte cheltuieli.Trump nu a vizitat clubul din Bedminister cat timp a fost inchis, dar fiica sa Ivanka si sotul ei Jared Kushner s-au oprit acolo pentru prima noapte de Paste, in ciuda restrictiilor de la acea vreme.Donald Trump a fost acuzat in repetate randuri ca se foloseste de postul de la Casa Alba pentru afacerile personale. Potrivit unor relatari, delegatiile straine sunt la randul lor nevoite sa se cazeze in hotelurile presedintelui american.