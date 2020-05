Surpriza neplacuta pentru Trump: Joe Biden are un avans destul de mare la prezidentiale

Ziare.

com

Sondajul efectuat luni si marti arata ca 41% dintre adulti aproba performantele presedintelui, in scadere cu 4 puncte procentuale comparativ cu un sondaj similar efectuat la jumatatea lunii aprilie. O proportie de 56% dintre americani sunt nemultumiti, cu 5 puncte mai mult fata de sondajul precedent, transmite Reuters.Cercetarea mai arata ca 46% dintre alegatorii inregistrati au spus ca il vor sustine pe Joe Biden in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in timp ce 38% ar vota cu Trump.Intr-un sondaj Reuters/Ipsos de saptamana trecuta, Joe Biden avea un avans de 2%.Americanii sunt tot mai critici fata de modul in care Trump a gestionat criza de sanatate. Potrivit sondajului, proportia celor care dezaproba performantele lui Trump in coordonarea reactiei la pandemie este mai mare cu 13 puncte procentuale fata de cei care sunt multumiti, fiind cea mai mare diferenta de cand sociologii au pus aceasta intrebare, la inceputul lunii martie.Trump a incercat initial sa minimalizeze pericolul noului coronavirus, care a ucis peste 80.000 de oameni in Statele Unite, cel mai grav bilant la nivel mondial. Uneori, Trump i-a contrazis pe specialistii din administratia sa, a promovat posibile tratamente a caror eficacitate nu a fost dovedita si i-a acuzat pe guvernatorii democrati ca incetinesc redeschiderea activitatilor in statele pe care le conduc pentru a-i afecta sansele de realegere.Presedintele republican a aparat maniera in care administratia sa a gestionat criza si a acuzat China sa nu a alertat suficient lumea in privinta gravitatii si amplorii epidemiei care a provocat pagube economice semnificative.Biden l-a devansat in mod constant pe Trump in sondajele realizate in randul alegatorilor inregistrati, dar avansul sau s-a erodat constant pana in aceasta saptamana.Oamenii il considera pe Trump un candidat mai puternic pentru crearea locurilor de munca, in timp ce Biden este vazut mai potrivit in problemele legate de sanatate.Sondajul Reuters/Ipsos a avut loc online, in engleza, la nivelul Statelor Unite. Au fost colectate raspunsuri de la 1.112 de americani adulti, intre care 973 de alegatori inregistrati. Rata de eroare este de plus/minus 4 puncte procentuale.