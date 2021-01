FOTO Fiica lui Trump, ceruta in casatorie in ultimele momente petrecute la Casa Alba. Iubitul i-a daruit un inel care costa 1 milion de dolari

Tiffany Trump a anuntat ca a fost ceruta in casatorie de iubitul sau.Unde s-au cunoscutFiica lui Trump l-a cunoscut pe iubitul sau, milionarul Michael Bolous, in 2018, in timpul unei vacante in Grecia.Acum, a fost ceruta de sotie chiar cu putin timp inainte de inaugurarea lui Joe Bidden."A fost onoarea mea sa sarbatoresc multe momente cheie, ocazii istorice si sa am amintiri cu familia mea aici, la Casa Alba, insa niciun la fel de speciala ca logodirea cu minunatul meu logodnic Michael.Ma simt binecuvantata si astept cu nerabdare urmatorul capitol", a scris Tiffany Trump pe instagram."M-am logodit cu dragoste vietii mele.Asteptam cu nerabdare urmatorul capitol care va incepe in viata noastra de cuplu ", a scris si Michael Bolous pe instagram, care i-a oferit iubitei sale un inel in valoare de 1 milion de dolari.Tiffany Trump are 27 de ani si este fiica lui Donald Trump din casatoria cu actrita Maria Maples.