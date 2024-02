Trump a anuntat ca va "suspenda temporar" imigratia in SUA

Presedintele Donald Trump a anuntat intr-un mesaj publicat pe Twitter ca va suspenda temporar imigratia in Statele Unite.

Liderul de la Casa Alba a scris: "In lumina atacului Inamicului Invizibil, dar si din nevoia de a proteja slujbele minunatilor nostri cetateni americani, voi semna un Ordin Executiv pentru a suspenda temporar imigratia in Statale Unite".

"Inamicul invizibil" este apelativul folosit de Trump in ultimele zile pentru coronavirus.

Jurnalistul Garrett M. Graff a scris pe Twitter ca anuntul lui Trump vine in momentul in care Departamentul pentru securitate nationala nu are un sef pe probleme de imigratie aprobat de Senat.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!