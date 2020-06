Trump ameninta cu mii de soldati inarmati, daca violentele continua. Demonstratie de forta cu un elicopter militar la Washington (Video)

Gaze lacrimogene in fata Casei Albe

Metoda de intimidare ca in zonele de razboi

La o saptamana dupa moartea George Floyd, afro-americanul in varsta de 46 de ani asfixiat de un ofiter de politie alb, New York, Los Angeles si zeci de alte orase americane si-au consolidat masurile de securitate, decretand sau extinzand interdictiile de circulatie pe timpul noptii, informeaza AFP.Ca raspuns la aceste tulburari sociale, presedintele Donald Trump a anuntat pe un ton martial desfasurarea a "mii de soldati puternic inarmati" si de politisti la Washington pentru a pune capat "revoltelor" si "jafurilor".Liderul de la Casa Alba a declarat ca tulburarile din capitala federala sunt "o rusine". Apeland la guvernatori ca sa actioneze rapid si ferm pentru a "domina strazile" si a intrerupe spirala violentelor, presedintele american a lansat urmatorul avertisment: "Daca un oras sau un stat refuza sa ia deciziile necesare pentru a apara viata si proprietatea locuitorilor sai, voi desfasura armata americana pentru a rezolva rapid problema in locul lor", Trump denuntand, in context, acte de "terorism intern".In timp ce presedintele facea declaratii in gradina Casei Albe, care avea aerul unei tabere fortificate, Politia tragea cu gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii adunati in fata complexului prezidential.Obiectivul politistilor era acela de a elibera spatiul ce duce spre Biserica Sfantul Ioan, o cladire emblematica din apropiere, degradata duminica seara si unde presedintele american s-a deplasat pe jos, inconjurat de membri ai cabinetului sau, pentru a face o poza cu o Biblie in mana.Zeci sau chiar sute de mii de americani au demonstrat sambata si duminica impotriva brutalitatii politistilor, a rasismului si a inegalitatii sociale, exacerbate de criza COVID-19.Luni, metropola New York a anuntat dublarea fortelor de politie si interdictie de circulatie intre orele 23:00 luni si 05:00 marti.De la Boston la Los Angeles si de la Philadelphia la Seattle, miscarea de protest a fost in mare parte pasnica in timpul zilei, dar au fost provocate si incendii nocturne si distrugeri pe scara larga.Nici demiterea agentului de politie vinovat Derek Chauvin, nici arestarea sa ulterioara nu au calmat spiritele. Dimpotriva:Pentru a stapani confruntarile in care s-au amestecat manifestanti, infractori si forte anti-revolta, soldatii Garzii Nationale au fost desfasurati in mai mult de 20 de orase americane, intr-un climat de tensiune nemaiintalnit din anii 1960.Aceasta reactie de securitate de amploare a fost insotita de utilizarea vehiculelor blindate, a gazelor lacrimogene si a gloantelor de cauciuc.Chicago, Denver, Los Angeles, Salt Lake City, Cleveland, Dallas si Indianapolis au impus restrictii de circulatie. La Washington, instaurarea starii de asediu a fost prelungita luni incepand cu ora 19:00, iar in Los Angeles, de la ora 18:00.Armata a apelat la metode de intimidare folosite in zonele de razboi.Un elicopter militar a coborat, luni seara, la nivelul acoperisurilor din Washington, D.C., folosind o manevra de tipul "demonstratie de forta" asupra protestatarilor. Tactica este adesea utilizata de aeronavele militare, care zboara jos, in zonele de lupta, pentru a speria insurgentii.Manifestarile impotriva brutalitatii politistilor si a rasismului in SUA au avut loc, la sfarsitul saptamanii, si in Marea Britanie, Germania , Canada si luni in Noua Zeelanda. Tot luni, mii de oameni s-au adunat la Dublin si Amsterdam si cateva zeci la Paris.