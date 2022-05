Trump ar putea retrage in septembrie SUA din acordul nuclear cu Iranul

Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat ca va decide in septembrie retragerea din acordul nuclear cu Iranul, dupa ce, potrivit unor surse, Washingtonul va efectua o serie de verificari in uzine atomice iraniene.

Administratia Donald Trump va demara o serie de inspectii la uzine nucleare din Iran, au declarat miercuri surse citate de postul CBS News si de site-ul Axios.com.

Intr-un interviu acordat publicatiei The Wall Street Journal, Donald Trump a sugerat ca din septembrie va retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul.

"Cred ca se va demonstra ca Iranul nu respecta acordul. Cred ca profita de pe urma SUA", a afirmat Donald Trump.

Iranul s-ar putea retrage din Acordul nuclear semnat cu marile puteri, din cauza incalcarii tratatului de catre Administratia Donald Trump, a avertizat recent ministrul iranian de Externe, Mohammed Javad Zarif. "Daca observam vreo incalcare majora a acordului de catre SUA sau vreo neperformanta semnificativa, atunci Iranul are si alte optiuni, inclusiv retrgerea din acord", a declarat Mohammed Javad Zarif.

Administratia Trump contesta acordul nuclear cu Iranul, acuzand regimul islamist de la Teheran ca "nu respecta spiritul tratatului".

Marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, SUA plus Germania) au semnat in 2015 un acord cu Iranul prin care Teheranul se angajeaza sa limiteze activitatile atomice in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale. Presedintele SUA, Donald Trump, si Israelul contesta acordul nuclear semnat cu Iranul. Administratia Trump a anuntat in aprilie o evaluare pe tema efectelor relaxarii sanctiunilor impuse Iranului.

UE respecta evaluarea Administratiei Trump privind acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar aminteste ca este vorba de un document international, care "nu apartine unei singure tari", a afirmat saptamana trecuta Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe.

"Acordul nuclear nu apartine unei singure tari, apartine comunitatii internationale", a spus Federica Mogherini intr-o conferinta de presa organizata alaturi de Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei. "Avem responsabilitatea de a ne asigura ca acordul va continua sa fie implementat", a insistat Federica Mogherini, amintind ca tratatul este sustinut de Natiunile Unite.

