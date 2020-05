Trump atribuie revoltele din SUA extremei stangi si "antifa". Politia Militara e in alerta, restrictia circulatiei pe timpul noptii in mari orase

Pentagonul a plasat Politia Militara in alerta

Ziare.

com

Presedintele american Donald Trump a promis "sa opreasca violenta colectiva" dupa cinci nopti de revolta la Minneapolis, unde acest afroamerican in varsta de 46 de ani a murit luni, in urma unei interventii a politiei.In acest oras din Minnesota, in nordul tarii, agenti in tinuta antirevolta au luat cu asalt manifestanti care au incalcat interdictia de circulatie pe timpul noptii, impingandu-i inapoi cu fumigene si grenade asurzitoare.Cu putin timp inainte, manifestantii isi afisau hotararea de a ramane la fata locului."Ei nu ne dau de ales, exista atat de multa furie", declara o femeie in varsta de 24 de ani, Deka Jama, venita "sa ceara dreptate" pentru George Floyd.Ciocniri au avut loc la New York,si, ceea ce i-a determinat pe conducatorii ultimelor trei orase - dar si pe cei aisi- sa anunte la randul lor interdictii de circulatie pe timpul noptii.Donald Trump, care a denuntat in mai multe randuri moartea "tragica" a lui George Floyd, a apreciat ca revoltele ii dezonoreaza memoria."Noi nu ar trebui sa lasam un grup mic de criminali si de vandali sa ne distruga orasele", a declarat el, atribuind confruntarile unor "grupuri de extrma stanga radicale" si mai ales "Antifa" (antifascisti).Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a condamnat la randul sau, duminica, violentele."Manifestarea impotriva unei asemenea brutalitati (politiste) este un drept si o necesitate (...). Incendierea oraselor si distrugerea gratuita nu este", a subliniat democratul.Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a denuntat si el elemente exterioare din statul sau care ar putea fi, estimeaza el, anarhisti, dar si adepti ai suprematiei albilor sau traficanti de droguri.In vederea unei reluari a controlului asupra situatiei, guvernatorul a anuntat mobilizarea a 13.000 de militari din Garda Nationala de la nivelul statului - o premiera - si a cerut ajutorul Departamentului Apararii.Unitati din cadrul Politiei Militare au fost plasate in alerta, in vederea unei eventuale interventii la Minneapolis - intr-un termen de patru ore, a precizat Pentagonul.Politia Militara nu poate - in mod legal - sa intervina pe teritoriul american decat in caz de insurectie armataVineri seara, 2.500 de politisti si de militari din Garda Nationala si impunerea unei interdictii de circulatie pe timpul noptii nu au impiedicat Minneapolisul sa se aprinda si nici numeroase jafuri si incendieri.Locuitori ai orasului - inarmati cu maturi - au incercat sa dea orasului alta imagine.Minneapolisul "doare si arde", comenta Kyle Johnson, in varsta de 28 de ani."Tot ceea ce pot sa fac este sa fac curatenie", a declarat el.Altii s-au pregatit de noi ciocniri, acoperindu-si magazinele cu panouri de lemn. "Le instalam, tinem degetele incrucisate si speram sa fie bine", rezuma Nicole Crust, proprietara unui salon de infrumusetare vandalizat noaptea precedenta.