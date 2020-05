Trump: Daca protestatarii ar fi sarit gardul Casei Albe, ar fi fost intampinati cu caini feroce si arme amenintatoare

Ziare.

Intr-o serie de tweet-uri, presedintele a parut de asemenea sa-si cheme sustinatorii sa se stranga sambata seara in fata Casei Albe. "Diseara inteleg ca este seara MAGA la Casa Alba???", a scris el cu majuscule, MAGA fiind initialele sloganului sau "MakeAmerica Great Again". Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe, dupa proteste pe alocuri violente in alte orase, pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit luni, in Minneapolis, in timpul unei arestari violente.Casa Alba a fost blocata temporar cand sute de persoane s-au adunat de cealalta parte a strazii, in Lafayette Square.Dupa ce s-au indepartat, manifestantii s-au reunit mai tarziu, iar imagini video au aratat busculade intre forte de ordine si protestatari, care s-au dispersat sambata dimineata.Trump i-a laudat ca fiind "foarte cool" pe agentii Secret Service care pazesc Casa Alba. "Eram inauntru, am urmarit fiecare miscare si n-as fi putut sa ma simt mai in siguranta", a notat el."Mare multime, profesionist organizata, dar nimeni nu s-a apropiat de a sari gardul. Daca ar fi facut-o, ar fi fost intampinati cu cei mai feroce caini si cu cele mai amenintatoare arme pe care le-am vazut", a comentat el. "Multi agenti ai Secret Service abia asteptau actiune", a adaugat el.Trump a acuzat-o pe primarita din Washington D.C., Muriel Bowser, ca a refuzat sa trimita politia in sprijinul Secret Service, desi Washington Post a relatat ca politisti au ajutat ulterior la tinerea sub control a multimii.