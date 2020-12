Trump dispune retragerea "majoritatii" trupelor americane din Somalia

"O partea a fortelor vor putea fi redesfasurate in afara Africii de Est. Cu toate acestea, restul fortelor vor fi repozitionate din Somalia spre tarile vecine cu scopul de a permite operatiuni transfrontaliere ale Statelor Unite si fortelor partenere, pentru mentinerea presiunii asupra organizatiilor extremiste violente", a declarat Departamentul american Apararii intr-un comunicat.Circa 700 de soldati ai fortelor speciale americane pregatesc si consiliaza armata somaleza in aceasta tara din Cornul Africii impotriva jihadistilor din Al-Shebab, afiliati organizatiei Al-Qaeda."Statele Unite nu se retrag si nici nu se dezangajeaza din Africa", a dat asigurari Pentagonul. "Vom continua sa slabim organizatiile extremiste violente ce pot ameninta teritoriul nostru", a adaugat documentul, subliniind ca va fi "conservata capacitatea de a efectua operatiuni antiteroriste tintite in Somalia".De asemenea, Washingtonul s-a angajat sa-si continue activitatile de strangere a informatiilor la fata locului.Aceste anunturi raspund dorintei exprimate de Donald Trump de a dezangaja US Army din principalele teatre de operatiuni externe si de "a pune capat razboaielor fara sfarsit" ale Americii, la unison cu o buna parte a opiniei publice.Dupa victoria democratului Joe Biden la prezidentialele din noiembrie, liderul de la Casa Alba, care nu si-a recunoscut infrangerea, incearca sa accelereze retragerea din mai multe tari, in special din Afganistan si Irak, inainte de incheierea mandatului la 20 ianuarie.