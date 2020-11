Trump face primul pas spre recunoasterea infrangerii. El afirma ca va parasi Casa Alba daca este confirmata victoria lui Biden

Intrebat de jurnalisti daca este gata sa recunoasca in mod oficial infrangerea in cazul in care se confirma ca democratul Joe Biden va fi urmatorul presedinte american, Trump a raspuns: ''Va fi ceva foarte dificil de acceptat, pentru ca stim ca a existat frauda masiva''.Intrebat daca va parasi Casa Alba pe 20 ianuarie, ziua depunerii juramantului de catre urmatorul presedinte al Statelor Unite, el a raspuns: "Bineinteles ca o voi face. Si stiti aceasta".Aceste afirmatii facute de Donald Trump au importanta deoarece refuzul de a admite victoria adversarului sau este unic in istoria tarii. Colegiul marilor electori se va intruni pe 14 decembrie pentru desemna oficial castigatorul alegerilor prezidentiale din SUA.La randul sau, presedintele ales Joe Biden a declarat din orasul sau Wilmington, Delaware: "In America avem alegeri libere si corecte si respectam rezultatele. Locuitorii si legile acestei tari nu vor accepta nimic altceva".