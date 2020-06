Trump face un pas inapoi in lupta sa cu protestatarii. Ancheta la Washington

Ancheta la Washington

"Depinde, cred ca nu avem nevoie" sa desfasuram armata impotriva manifestantilor, a raspuns seful statului american miercuri, la postul Newsmax TV, intrebat daca va trimite armata in orasele americane impotriva tulburarilor civice de la proteste la adresa violentelor politiei si rasismului.Donald Trump a amenintat luni, intr-o alocutiune la Casa Alba, ca va desfasura militari la Washington si va face acelasi lucru in alte orase americane daca autoritatile locale nu controleaza violentele.Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a refuzat sa mobilizeze Armata impotriva manifestantilor.Zeci de mii de persoane ies zilnic in strada, in marile orase, dupa uciderea lui George Floyd.Politistul care l-a ucis pe Floyd, Derek Chauvin, care a fost inculpat initial de omor prin imprudenta, a fost acuzat miercuri de omor. Ceilalti trei agenti implicati in aceasta drama au fost inculpati de complicitate.Pe de alta parte, secretarul Apararii Mark Esper a anuntat deschiderea unei anchete in urma survolarii la joasa altitudine cu un elicopter medical a unui grup de manifestanti, luni seara, la Washington - o manevra de dispersare pe care autoritatile locale o considera periculoasa, relateaza AFP.Elicopterul de evacuare medicala a stationat in zbor, timp de mai multe minute, deasupra unor manifestanti care incalcau in mod pasnic o interdictie de circulatie pe timpul noptii, intr-un vacarm asurzitor.Palele elicei elicopterului taiau crengile unor copaci si dispersau obiecte la sol.Aceasta scena a avut loc in centrul capitalei americane. Manevra respectiva a provocat o polemica, intrucat ea este folosita in general in teatre de lupta cu scopul de a dispersa o multime amenintatoare si din cauza ca a implicat o aeronava pe care se afla crucea rosie, un semn al neutralitatii in razboi.Mark Esper a ordonat o ancheta cu privire la elicopterul operat de catre Garda Nationala din Washington, care se afla sub jurisdictia Pentagonului.Potrivit sefului Pentagonului, aeronava nu se afla intr-o misiune medicala, iar manevra a fost "periculoasa"."Avem informatii contradictorii si trebuie sa lasam Armata sa ancheteze pentru a stabili faptele", a declarat Esper.Generalul William Walker, comandantul Garzii Nationale din capitala, a anuntat la randul sau deschiderea unei anchete."A fost o tactica de dispersare potential foarte periculoasa, al carei scop era sa intimideze locuitorii Washingtonului", a denuntat primarul Washingtonului, Muriel Bowser.Aceasta manevra este "total nepotrivita intr-un mediu urban", a denuntat ea.