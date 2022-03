Trump i-a cerut scuze noului judecator de la Curtea Suprema pentru "suferinta teribila" provocata de acuzatiile de agresiune sexuala

Presedintele american Donald Trump i-a cerut scuze judecatorului Brett Kavanaugh pentru "durerea si suferinta teribila" pe care el si familia lui au fost "fortati sa le indure" in timpul procesului de confirmare la Curtea Suprema.

Amintim ca Senatul Statelor Unite s-a pronuntat, sambata, in favoarea numirii la Curtea Suprema de Justitie a judecatorului Brett Kavanaugh, acuzat de agresiuni sexuale comise in anii 1980.

La ceremonia de depunere a juramantului, liderul american i-a prezentat scuze lui Kavanaugh pentru "suferintele teribile indurate" din cauza acuzatiilor.

"Cei care fac un pas in fata pentru a-si servi tara merita o evaluare corecta si demna, nu o campanie de distrugere politica si personala bazata pe minciuni si inselaciune. Ce s-a intamplat cu familia Kavanaugh incalca orice notiune de corectitudine, decenta si proces echitabil", a spus presedintele Trump.

El a mai afirmat ca, indiferent ca e femeie sau barbat, orice persoana trebuie sa se bucure de prezumtia de nevinovatie: "Tie, domnule, sub o investigatie istorica, ti-a fost demonstrata nevinovatia", i-a mai spus Trump lui Kavanaugh.

O ancheta FBI asupra acuzatiilor aduse lui Kavanaugh nu a reusit sa descopere probe impotriva acestuia, fiind chiar criticata de democrati pentru ca nu a fost o "investigatie completa", scrie CNN.

Ceremonia de investire in functia de judecator la Curtea Suprema a lui Kavanaugh a avut loc la Casa Alba, in aceeasi sala in care Trump l-a nominalizat pentru functie, in urma cu 13 saptamani. Toti membrii Curtii Supreme au fost prezenti la ceremonie.

In discursul sau, judecatorul a spus ca procesul de confirmare in functie a fost un "test", insa "nu m-a schimbat. Abordarea mea in judecata ramane aceeasi". Kavanaugh a mai precizat ca va ramane un judecator "independent" si "impartial".

"Procesul de confirmare a Senatului a fost controversat si emotional. Dar acum s-a incheiat. De acum ma voi axa pe a fi un judecator cat mai bun. Preiau functia cu recunostinta si fara amaraciune. In Curtea Suprema voi cauta sa fiu o forta pentru stabilitate si unitate", a mai explicat judecatorul.

Acuzatiile

Brett Kavanaugh este acuzat de trei femei ca ar fi facut parte in tinerete dintr-un grup de baieti care incercau sa convinga fete sa bea si sa consume droguri pentru a putea apoi sa le abuzeze.

Intr-o declaratie facuta publica de avocatul ei, una dintre femei sustine, de asemenea, ca a fost victima unui viol colectiv la o petrecere unde Brett Kavanaugh era "prezent". Faptele s-ar fi petrecut in jurul anului 1982.

"Ingrozita", dar din simtul "datoriei", Christine Blasey Ford l-a acuzat pe Kavanaugh, sub juramant, ca a agresat-o sexual in 1982, intr-o audiere istorica in Senat.

Cu vocea tremurand, cercetatoarea in psihologie in varsta de 51 de ani l-a acuzat pe judecatorul Brett Kavanaugh ca a incercat sa o violeze la o petrecre intre liceeni, un episod care i-a schimbat "radical" viata.

Magistratul conservator, in varsta de 53 de ani, neaga categoric acuzatiile, sustinand ca era virgin la acea data "si mult timp dupa aceea".

