Trump ii critica pe unii guvernatori si cere masuri mai dure contra protestatarilor

In ultimele zile in mai multe orase americane au avut loc demonstratii, care au degenerat in incendieri si alte acte de vandalism, in urma incidentului din Minneapolis din 25 mai, soldat cu moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat timp de aproape noua minute."Trebuie sa dominati, daca nu dominati atunci va pierdeti timpul. Ei vor da peste voi. O sa aratati ca o mana de nemernici", le-a declarat Trump guvernatorilor, potrivit canalului de televiziune CBS, care a obtinut o inregistrare audio.Liderul american a avut o videoconferinta cu guvernatorii statelor si cu oficialitati din domeniul securitatii nationale. El s-a pronuntat pentru activarea mai multor trupe in capitala federala Washington si le-a solicitat guvernatorilor sa opereze mai multe arestari, potrivit CBS.Pe de alta parte, fostul presedinte american Barack Obama a dat publicitatii o declaratie in care se adreseaza protestatarilor, cerandu-le sa "canalizeze furia noastra justificata intr-o actiune pasnica, eficienta si durabila".Primul presedinte afro-american din istoria SUA a subliniat ca oamenii trebuie sa atraga, inclusiv prin proteste, atentia publica asupra injustitiei, dar apoi sa traduca aceasta constiinta intr-o prezenta ridicata la sectiile de vot si sa aleaga "oficialitati guvernamentale care sunt receptive la cererile noastre"."Valurile de proteste din tara reprezinta o frustrare evidenta si legitima legata de esecul de decenii in a reforma practicile politiei si sistemul de justitie penala din Statele Unite", a afirmat Obama.Aproximativ 5.000 de soldati din Garda Nationala au fost desfasurati in 15 state si in capitala federala Washington, unde numerosi demonstranti s-au comasat in fata Casei Albe, scandand diverse sloganuri si aprinzand focuri. Potrivit cotidianului The New York Times, presedintele Donald Trump a fost dus vineri seara intr-un buncar, in timpul unei manifestatii similare in fata resedintei oficiale.Pana in prezent, politistul Derek Chauvin a fost arestat si inculpat pentru omucidere involuntara in cazul George Floys. Politistul urmeaza sa compara in cursul zilei in fata instantei pentru o prima audiere.Un video filmat pe 25 mai de catre un trecator arata cum un agent de politie il tine la sol pe Floyd timp de mai multe minute, cu un genunchi pe gatul barbatului, care se plange ca nu mai poate respira. Agentul, un alb, ii raspunde sa stea calm, iar un al doilea politist ii tine la distanta pe trecatorii care incep sa se stranga, in timp ce barbatul tintuit la pamant inceteaza sa se mai miste si pare inconstient.In august 2014, un tanar afro-american de 18 ani, Michael Brown, a fost impuscat de politisti la Ferguson, in statul Missouri. Cu o luna inainte, la New York, Eric Garner, un barbat afro-american, a murit in timpul unui incident cu politia. In niciunul dintre cazuri nu au existat puneri sub acuzare contra politistilor implicati, barbati albi.