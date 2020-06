Trump le promite absolventilor Academiei Militare a SUA "sfarsitul erei razboaielor nesfarsite"

Ziare.

Trump a anuntat recent ca va retrage 9500 de militari americani din Germania, unul din cei mai importanti aliati ai Statelor Unite. Trupele vor fi mutate in Polonia si in alte tari, ceea ce a provocat reactii de dezaprobare din partea oficialilor germani si ingrijorare in Congresul SUA privind pasii inapoi pe arena internationala.In discursul de la West Point, presedintele le-a spus celor peste 1000 de cadeti care au incheiat cursurile ca datoria militarilor americani nu este de a reconstrui tari straine, ci de "a apara - si de a apara puternic - tara noastra de inamicii straini". "Punem capat erei razboaielor nesfarsite", a declarat Trump. Nu este treaba fortelor americane sa rezolve "conflicte vechi in locuri indepartate, de care multi nici macar nu au auzit".In timpul mandatului sau, liderul de la Casa Alba a retras militari din Siria si a insistat ca aliatii Statelor Unite din intreaga lume sa contribuie financiar mai mult in schimbul angajamentului militar american pentru apararea lor.Trump si-a tinut discursul in contextul tensiunilor cu conducerea armatei referitor la trimiterea de trupe pentru reprimarea protestelor izbucnite in multe orase din SUA dupa decesul lui George Floyd, un barbat de culoare ucis de politisti in 25 mai. Sambata, presedintele nu a abordat decat indirect problema rasismului in SUA, sustinand ca absolventii de la West Point sunt exemple privind diversitatea Americii."Ati venit de la ferme si din orase, din state mari si mici, si proveniti din toate rasele, religiile, culorile si credintele. Dar, cand ati intrat aici, ati devenit parte dintr-o singura echipa si o singura familie, servind cu mandrie o singura natiune americana", a spus el.