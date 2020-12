Trump ordona ca viitoarele cladiri federale sa fie "frumoase", construite de preferinta in stilul greco-roman clasic

Decretul prezidential care vizeaza sa promoveze "o magnifica arhitectura cetateneasca federala" mentioneaza ca stilul "clasic" si alte stiluri arhitecturale "traditionale" vor trebui "privilegiate, in loc sa fie descurajate" in constructia de noi cladiri federale.Este stilul celor mai celebre monumente ale capitalei americane, cum este Casa Alba , Capitoliul unde se afla sediul Congresului sau Lincoln Memorial.Guvernul american "in buna parte s-a oprit sa mai ridice cladiri frumoase", subliniaza documentul, criticand "amestecul disparat" de constructii publice observabil la Washington , mai ales cele care au o vechime de cel mult 70 de ani.In prima sa versiune, decretul prevedea interdictia de a se construi cladiri cu un alt stil arhitectural decat stilul greco-roman, provocand iritare in randul unor asociatii de arhitecti.Desi mai flexibila, initiativa a fost aspru criticata de Institutul American al Arhitectilor care si-a exprimat "consternarea"."Locuitorii ar trebui sa aiba dreptul si datoria de a decide ei insisi in legatura cu stilul arhitectural care corespunde cel mai bine nevoilor lor", a afirmat directorul organizatiei, Robert Ivy, intr-un comunicat.Donald Trump, promotor imobiliar inainte de a deveni presedintele Statelor Unite, s-a facut cunoscut, totusi, prin constructia de cladiri moderne din sticla, otel si multe mulaje aurii.