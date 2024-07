Trump promite un raport despre situatia sa financiara inainte de alegeri

Presedintele american Donald Trump a promis ca va face public un raport cu privire la situatia sa financiara inaintea viitorului scrutin pentru Casa Alba, care va avea loc la 3 noiembrie 2020.

"La un moment dat inainte de alegeri, o sa fac public un raport financiar despre mine si va fi extrem de complet", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba, inainte de a se indrepta spre Carolina de Nord, unde a inspectat pagubele provocate de uraganul Dorian si a tinut un discurs la un miting, transmite Xinhua.

"O sa dezvalui situatia mea financiara si veti fi extrem de socati ca cifrele sunt de multe, multe ori peste ceea ce credeti", a adaugat presedintele american.

El a dat de inteles ca afacerile sale imobiliare nu au nevoie sa fie impulsionate cu banii contribuabililor sau cheltuieli guvernamentale in timpul presedintiei sale: "Nu am nevoie ca cineva sa ia o noapte la un hotel", a spus el.

Promisiunea lui Trump survine in urma informatiilor ca avionul prezidential Air Force One s-ar fi oprit la complexul de golf detinut de Trump la Turnberry, in Scotia, si dupa ce vicepresedintele Mike Pence a petrecut, in cursul unei vizite oficiale, doua nopti la un hotel apartinindu-i lui Trump la Doonbeg, in Irlanda.

Media din SUA au relatat ca Trump a fost acela care i-a sugerat lui Pence sa se cazeze la hotelul sau, insa presedintele le-a declarat reporterilor ca nu a stiut despre aranjament.

Ads

Trump a mai spus ca familia lui Pence locuieste in Doonbeg, Irlanda. Potrivit presedintelui, Mike Pence i-a spus ca s-a mai cazat la acelasi hotel si inainte ca el sa fie cumparat de Trump "cu ani in urma".

Donald Trump nu a raspuns insa la intrebarea daca isi va face publice declaratiile fiscale. El a incalcat o traditie a presedintilor americani, refuzand sa-si dezvaluie declaratiile catre Fisc, refuz care face acum obiectul unei dispute juridice intre Casa Alba si democratii din Camera Reprezentantilor.

Citeste si Trump este investigat de Congresul SUA, in legatura cu unul din cluburile sale de golf

Ads