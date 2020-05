Trump recunoaste ca ia hidroxiclorochina de "o saptamana si jumatate". 90.000 de morti de coronavirus in SUA

Ziare.

"Iau asta pentru ca aud lucruri foarte bune", a declarat Donald Trump in cursul unei discutii cu jurnalistii, scrie AFP."Stiti vorba aia: ce ai de pierdut?", a adaugat el."In fiecare zi, o pastila in fiecare zi. La un moment dat, ma voi opri", a mai spus presedintele american, insistand ca toate testele pe care le-a efectuat pana in prezent pentru COVID-19 au iesit negative.In alta ordine de idei, Trump a acuzat, reiterand criticile sale legate de gestionarea crizei coronavirusului.Intrebat despre soarta contributiei americane la OMS, dupa ce la jumatatea lui aprilie a anuntat suspendarea acesteia, liderul administratiei SUA a ramas evaziv. "Vom lua o decizie in curand", a declarat el.Pe de alta parte, Statele Unite au depasit, luni, pragul de, potrivit bilantului actualizat continuu al universitatii americane Johns Hopkins, totalizand circa 10.000 de morti suplimentare din cauza noului coronavirus intr-o saptamana, scrie AFP.Pragul de 80.000 de morti a fost depasit lunea trecuta, iar cel de 50.000 cu peste trei saptamani in urma, la 24 aprilie. Statele Unite sunt, de departe, tara care, potrivit datelor oficiale, a inregistrat cel mai mare numar de decese si de cazuri confirmate de boala.Daca se tine insa cont de populatie, tari ca Belgia, Marea Britanie, Spania, Italia, Franta sau Suedia numara mai multi morti raportat la un milion de locuitori, potrivit datelor prezentate de site-ul Worldometer.Statul New York o numarat singur circa o treime din mortile inregistrate in SUA, cu 28.300 de decese din cauza bolii, potrivit universitatii Johns Hopkins. Autoritatile statului au anuntat oficial doar aproape 22.700 de decese, numar care nu include mortile "posibil legate" de coronavirus, cateva mii in orasul New York.Statele Unite ar urma sa atinga 112.000 de morti pana la 6 iunie, potrivit unei medii a 20 de modele epidemiologice realizate de cercetatori de la universitatea statului Massachusetts.Circa 11,5 milioane de teste au fost realizate in intreaga tara si peste 272.000 de persoane au fost declarate vindecate.Pandemia de COVID-19 a facut mai mult de 316.000 de morti in lume de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale.