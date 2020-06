Trump refuza sa schimbe numele celor 10 baze militare care onoreaza generali sudisti. Pelosi indeamna la retragerea a 11 statui confederate din Capitoliu

It has been suggested that we should rename as many as 10 of our Legendary Military Bases, such as Fort Bragg in North Carolina, Fort Hood in Texas, Fort Benning in Georgia, etc. These Monumental and very Powerful Bases have become part of a Great American Heritage, and a... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020

White House press secretary Kayleigh McEnany reads a message from President Trump amid a push to remove Confederate names off Army bases: "My administration will not even consider the renaming of these magnificent and fabled military installations." https://t.co/1TjVpaoS9q pic.twitter.com/yhBCaj78kU - ABC News (@ABC) June 10, 2020

"Sunt deschis unor discutii"

Pelosi cere retragerea statuilor din Capitoliu

'Should George Washington and Thomas Jefferson and James Madison be erased from history?' said White House spokeswoman Kayleigh McEnany in her defense of Trump's decision not to rename U.S. military bases that are named for Confederate leaders https://t.co/NjROCyKnXc pic.twitter.com/QVcecU1tkJ - Reuters (@Reuters) June 11, 2020

Ziare.

com

Trump si-a anuntat pozitia pe Twitter , in contextul in care manifestatii impotriva rasismului, in urma mortii lui George Floyd sub genunchiul unui politist alb, au relansat cu vigoare o dezbatere despre trecutul sclavagist al tarii.Aceasta nu este prima oara cand Trump adopta o asemenea pozitie in acest subiect sensibil in Statele Unite, unde unii vad in omagierea sudistilor - care sustineau sclavia - sarbatorirea unui trecut rasist.In vara lui 2017, el aprecia ca istoria americana este "facuta tandari" de retragerea unor statui ale unor personaje din state confederate.Zece baze apartinand armatei - toate situate in sudul tarii - poarta numele unor fosti militari sudisti.Intr-o serie de tweeturi, presedintele american a apreciat ca aceste baze "legendare" fac de-acum parte din patrimoniul american. El a subliniat ca Guvernul sau nu va studia "nici macar" posibilitatea de a le schimba numele."Respectati-ne armata!", a conchis el.Secretarul Apararii Marke Esper s-a declarat marti, printr-un purtator de cuvant, "deschis unei discutii in acest subiect".In mesajele sale, presdintele american citeaza mai ales Fort Bragg din North Carolina.Aceasta baza -cea mai mare din tara - poarta numele unui fost general din cadrul armatei secesioniste, Braxton Bragg, cunoscut mai ales prin faptul ca a pierdut Batalia de la Chattanooga, in 1863.O baza din Georgia ii aduce un omagiu lui Henry L. Benning - un general sclavagist convins - care a pledat in favoarea infiintarii unei "slavocratii sudiste".Exista, de asemenea, un Fort Lee, care poarta numele comandantului-sef al armatei sudisteRobert Lee, situat la aproximativ 30 de kilometri de Richmond - capitala statelor confederate in timpul Razboiului de Secesiune.Pentagonul a luat deja in calcul sa schimbe numele acestor baze in 2015, dupa un atac armat de la Charleston, in South Carolina, unde un tanar adept al suprematiei albilor a ucis noua credinciosi negri intr-o biserica. Insa Fortele Terestre (US Army) au decis sa pastreze numele.O proba a faptului ca aceasta dezbatere recurenta a revenit in prim-plan este faptul ca presedinta Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi a indemnat miercuri seara (ora locala) la retragerea a 11 statui din Capitoliu care reprezinta militari si conducatori confederati.", a apreciat ea.Aparand tweeturile prezidentiale, o purtatoare de cuvant a casei Albe, Kayleigh McEnany, a apreciat ca schimbarea numelor acestor baze ar insulta toti militarii americani care au fost stationati in ele.Ea a argumentat ca ar fi vorba despre o panta alunecoasa, evocand de exemplu retragerea temporara a filmului "Pe aripile vantului" de pe platforma de streaming HBO Max.Lungmetrajul, care prezinta o versiune romantica a Sudului si o viziune edulcorata a sclaviei, este considerat de numerosi universitari instrumentul unei forme de revizionism sudist.", a intrebat ea."George Washington , Thomas Jefferson si James Madison trebuie sa fie stersi si ei din istorie?", a continuat ea, referindu-se la faptul ca acesti presedinti detineau sclavi.In 2017, Trump a facut deja acelasi rationament cu scopul de a apara statui ale unor generali sudisti. Insa plasarea pe acelasi plan a unor oameni care au jucat un rol central in crearea tarii si a celor care au condus "secesiunea" impotriva acesteia in numele apararii sclaviei a provocat critici aprinse.Aproape un secol desparte Declaratia de Independenta, care a fondat Statele Unite ale Americii, la 4 iulie 1776, si Razboiul de Secesiune.Acest razboi , care a sfasiat natiunea din 1861 in 1865, s-a soldat cu 620.000 de morti, un bilant mai mare decat al ambelor razboaie mondiale.