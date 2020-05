Trump restrange intrarea studentilor chinezi in SUA

Ziare.

com

Beijingul "nu si-a respectat promisiunea facuta lumii de a asigura autonomia Hong Kongului", a denuntat Trump intr-o scurta declaratie, vineri, in gradina Casei Albe, citata de AFP."Este o tragedie pentru poporul din Hong Kong, pentru China si pentru intreaga lume", a apreciat el.Statele Unite denunta de mai mult zile o lege controversata cu privire la securitatea nationala pe care Beijingul vrea sa o impuna la Hong Kong, considerand ca e vorba despre o modalitate deghizata de a pune calus opozitiei din fost acolonie britanica si de a eroda libertatile.Trump si-a afisat vointa de a "securiza cercetarea universitara vitala tarii" si a anuntat vineri suspendarea intrarii in tara a "anumitor cetateni din China pe care noi i-am identificat drept potentiale riscuri la adresa securitatii".Potrivit Institutului Educatiei Internationale (IIE), chinezii sunt cei mai numerosi studenti in Statele Unite - aproape 370.000 in 2018-2019, reprezentand o treime din total.ANCHETA PRIVIND COMPANII CHINEZE COTATE IN SUATrump le-a cerut vineri colaboratorilor sai sa ancheteze cu privire la intreprinderi chineze cotate in Statele Unite, pe fondul unor tensiuni tot mai puternice cu Beijingul."Imi instruiesc grupul de lucru prezidential insarcinat cu pietele financiare sa studieze practicile divergente ale intreprinderilor chineze cotate pe pietele financiare din Statele Unite cu scopul de a proteja investitorii americani", a anuntat Trumpintr-o alocutiune in care a detaliat masuri de retorsiune vizand Beijingul pe care Washingtonul il acuza de incalcarea statutului autonom al Hong Kongului."Societatile de investitii nu ar trebui sa-si supuna clientiiunor riscuri ascunse si inutile prezentate de intreprinderi chineze care nu joaca dupa aceleasi reguli. Americanii au dreptul la un tratament echitabil si transparent", a subliniat Trump.Peste 150 de intreprinderi din China sunt cotate in Statele Unite, unde insumau 1.200 de miliarde de dolari in 2019, potrivit Congresului american.Unul dintre numele grele care figureaza pe lista este Alibaba, un gigant al comertului online, care a realizat in 2014 cea maimare intrare pe Bursa din toate timpurile la Wall Street, de 25 de miliarde de dolari.Senatul american a adoptat recent un text care, daca este adoptat de Camera Reprezentantilor, va obliga intreprinderile chineze sa dovedeasca faptul ca nu se afla sub controlul statului si sa respecte regulile contabile americane, riscand astfel sa-si piarda cotarea.Reteaua de cafenele Luckin Coffee, rivala chineza a gigantului american Starbucks in China, anunta la jumatatea lui mai ca Nasdaq i-a cerut sa se retraga de pe Bursa de la New York, in urma unui scandal in centrul caruia s-a aflat o frauda uriasa, care a zguduit societatea.