Trump se lauda ca a primit o scrisoare "formidabila" de la Kim Jong-Un

In timpul unei intalniri la Casa Alba, miercuri, presedintele american a dezvaluit ca a primit o scrisoare "formidabila" din partea dictatorului nord-corean, Kim Jong-un, si ca se va intalni "probabil" cu acesta din nou.

"Tocmai am primit o scrisoare formidabila din partea lui Kim Jong-un. Am stabilit relatii cu adevarat bune. Ne vom intalni probabil din nou", a declarat Trump, precizand in legatura cu intalnirea ca "nu este nicio graba".

De asemenea, miliardarul republican a sustinut ca fara relatia sa cu liderul nord-corean, am fi avut "un mare razboi mare in Asia", pericol dezamorsat la summitul lor istoric din iunie, anul trecut, din Singapore, scrie Le Figaro.

El a spus deja cu o zi inainte, intr-un scurt tweet: "Astept cu nerabdare sa ma intalnesc cu presedintele Kim, care stie foarte bine ca tara sa, Coreea de Nord, are un potential economic extraordinar". Aceasta declaratie a venit la doar o zi dupa discursul de Anul Nou al lui Kim Jong-un, in care acesta a amenintat ca isi va schimba atitudinea daca Washingtonul isi va mentine sanctiunile economice legate de programul nuclear nord-corean.

"Daca Statele Unite nu-si respecta promisiunea pe care au facut-in fata lumii si persista in sanctiuni si presiuni impotriva RPDC, am putea fi fortati sa exploram o noua cale pentru a ne apara suveranitatea tarii noastre si a interesele supreme ale statului nostru ", a avertizat Kim.

Cu toate acestea, liderul nord-coreean a continuat imediat, declarand ca este gata sa intalneasca "in orice moment" cu Donald Trump pentru a "aduce acele rezultate pe care le asteapta comunitatea internationala".

