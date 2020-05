Trump se razbuna pe retelele sociale: Ce contine ordinul pe care tocmai l-a semnat

Ce contine noul ordin

"Suntem aici pentru a apara libertatea de exprimare in fata unuia din cele mai grave pericole care exista", a declarat presedintele Trump din Biroul Oval al Casei Albe, in timp ce semna ordinul care ar urma sa fie punctul de plecare al unei lungi batalii in justitie, informeaza AFP si dpa.Conform Reuters, aceasta incercare de a interveni in media nu are sanse sa treaca testul legalitatii.Liderul de la Casa Alba a acuzat in special Twitter ca actioneaza partinitor si ca nu se comporta ca o "platforma neutra". "Nu putem lasa sa continue acest lucru, este foarte, foarte nedrept", a subliniat presedintele american.Companiile de social media au, in opinia presedintelui Trump, o "putere necontrolata" de a cenzura si a restrictiona informatiile pe platformele lor si actioneaza ca un "editor cu un punct de vedere".Ordinul executiv urmareste sa schimbe actuala interpretare a legii, care protejeaza platformele de socializare, ce nu pot fi facute raspunzatoare pentru continutul publicat pe site-urile lor, a declarat procurorul general Bill Barr.Companiile de socializare au "devenit editori si nu ar trebui sa aiba dreptul la acelasi tip de scut" de protejarea a raspunderii, a adaugat Barr."Astazi, numerosi americani urmaresc stirile, tin legatura cu prietenii si cu familia si isi impartasesc opiniile privind evenimentele curente prin intermediul social media si al altor platforme online.In consecinta, aceste platforme functioneaza precum un echivalent din secolul 21 al pietei publice. Twitter, Facebook, Instagram si YouTube exercita o putere imensa, daca nu fara precedent de a influenta modul in care sunt interpretate evenimentele publice, de a cenzura, sterge sau face sa dispara informatia si de a controla ceea ce oamenii vad sau nu.Ca presedinte, mi-am afirmat in mod clar angajamentul referitor la dezbaterea libera si deschisa pe Internet. O astfel de dezbatere este la fel de importanta online, asa cum este in universitatile noastre, in primarii si in casele noastre. Este esential pentru sustinerea democratiei noastre", afirma presedintele SUA in documentul postat pe site-ul Casei Albe.Platformele online sunt angajate intr-o cenzura selectiva care dauneaza discursului nostru national.Zeci de mii de americani au semnalat ca platformele online marcheaza ca inadecvat continut care nu incalca termenii serviciului, fac modificari neanuntate si inexplicabile ale politicilor companiei, care au ca efect defavorizarea anumitor puncte de vedere, sterg continut sau conturi fara niciun fel de avertisment, adauga Trump in ordin.Twitter este acuzat explicit ca decide in mod selectiv sa plaseze un avertisment legat de anumite postari intr-o maniera care reflecta in mod clar partizanat politic (ceea ce chiar lui i s-a intamplat zilele trecute, pana atunci nefiind o problema - n.red.), afirma Trump, referindu-se la disputa sa cu reteaua sociala, subliniind ca niciodata o postare a unui politician nu a mai fost etichetata astfel.In capitolul inititulat "Protectia impotriva Cenzurii online", Trump se refera la sectiunea 230 din, precizand ca politica Statelor Unite este sa existe reguli de baza clare, care sa promoveze dezbaterea libera si deschisa pe Internet, iar printre acestea cea mai importanta este cea care asigura imunitate in ceea ce priveste raspunderea pentru continutul postat.In opinia sa, obiectul acestei imunitati trebuie clarificat, intrucat ea nu trebuie extinsa dincolo de obiectivul de a asigura protectie celor care pretind ca furnizeaza utilizatorilor un forum pentru un discurs liber si deschis, dar in realitate isi folosesc puterea asupra unor mijloace de comunicare vitale pentru a se angaja in actiuni menite sa inabuse dezbaterea libera si deschisa, cenzurand anumite opinii.Sectiunea referitoare la finantarea din banii contribuabililor a platformelor online care restrang libertatea de exprimare mentioneaza ca seful fiecarui departament sau agentie va trebui sa verifice costurile federale pentru publicitate si marketing achitate platformelor online, respectiv sumele de bani achitate si platforma online care a beneficiat de ele.In termen de 30 de zile de la emiterea ordinului, seful fiecarei agentii va trebui sa prezinte un raport directorului Biroului pentru Management si Buget.In mai 2019, Casa Alba a lansat un instrument care sa le permita americanilor sa raporteze incidentele legate de cenzura online. In cateva saptamani, Casa Alba a primit peste 16.000 de plangeri legate de cenzura practicata de platformele online sau de actiuni impotriva utilizatorilor pe baza opiniilor politice ale acestora.Aceste plangeri vor fi transmise Departamentului de Justitie si Comisiei Federale pentru Comert, se mai arata in document.Comisia Federala pentru Comert va trebui sa interzica practicile incorecte, care ar putea viza inclusiv practicile entitatilor aflate sub incidenta sectiunii 230 si care restrictioneaza libertatea de exprimare.