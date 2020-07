Trump semneaza patru decrete prin care ieftineste medicamente prescrise pe baza de reteta

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks on lowering drug prices https://t.co/RfHCwpgRCp - The White House (@WhiteHouse) July 24, 2020

Unul dintre decrete permite importul unor medicamente mai ieftine din tari precum Canada , altul prevede reduceri de pret acordate de grupuri farmaceutice - in prezent controlate de catre intermediari -, toate in beneficiul pacientillor, a subliniat Trump.Alt decret ieftineste insulina.Conducatorii marilor grupuri farmaceutice au cerut sa se organizeze o reuniune in vederea discutarii unor mijloace de ieftinire a medicamentelor, a precizat locatarul Casei Albe."Noi ii punem pe pacienti inainte lobbyistilor, pe cetatenii in varsta inaintea intereselor private si punem America mai intai", a declarat Donald Trump.Locatarul Casei Albe, care este criticat din cauza cresterii numarului contaminarilor cu noul coronavirus in Statele Unite si care este devansat in sondaje de rivalul sau democrat Joe Biden in alegeri, a cerut Congresului sa ieftineasca medicamentele.