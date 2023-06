Trump vrea sa schimbe Loteria Vizelor, dupa atentatul din New York: Trebuie sa fim mult mai duri si mai destepti

Presedintele Donald Trump a criticat, miercuri, sistemul american al vizelor, in urma atentatului de marti, din New York, soldat cu opt morti.

El i-a acuzat pe democrati si a indemnat la adoptarea unui program "bazat pe merit" de primire a imigrantilor in Statele Unite, relateaza Reuters.

"Teroristul a intrat in tara noastra prin asa-zisul 'Program Loteria Vizelor Diversitatii', o frumusete a lui Chuck Schumer. Eu vreau sa fie bazat pe merit", a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

El se refera in acest mesaj la liderul minoritatii democrate in Senat.

Trump a reactionat astfel dupa atentatul din Manhattan, unde un barbat a intrat cu un camion inchiriat pe o pista pentru biciclisti, a coborat din masina si a scos o pusca de paintball si una cu bile de cauciuc, dupa care a fost ranit de politie.

Ads

Opt persoane au fost ucise in atentat, iar alte 11 au fost ranite.

Suspectul, Sayfullo Saipov, a strigat "Allah Akbar" in araba in timpul atacului, iar un bilet cu mesajul "ISIS (unul dintre acronimele Statului Islamic) traieste pentru totdeauna" a fost gasit in masina pe care a condus-o, potrivit NBC.

"Noi ne batem pentru o imigratie bazata pe merit, gata cu Sistemele Loteriei Democrate. Trebuie sa fim MULT MAI duri (si mai destepti). @foxandfriends", a adaugat Trump in alt mesaj, referindu-se la emisiunea matinala Fox News "Fox & Friends".

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Ads

"'Senatorul Chuck Schumer ajuta la importarea problememlor Europei', a spus colonelul Tony Shaffer. Noi vom opri aceasta nebunie! @foxandfriends", a adaugat el.

"Senator Chuck Schumer helping to import Europes problems" said Col.Tony Shaffer. We will stop this craziness! @foxandfriends - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Trump si congresmeni republicani au indemnat la adoptarea unui sistem de imigratie bazat pe merit, care sa le acorde prioritate celor cu studii superioare sau care vorbesc deja engleza atunci cand incearca sa intre in Statele Unite.

Actualul program - Diversity Immigrant Visa (Viza Diversitatii Imigrantilor) - este un sistem de loterie care ofera anual unui numar de 50.000 de persoane vize de resedinta permanenta, cu scopul diversificarii populatiei.

Ads

Sistemul selecteaza de obicei solicitanti din tari cu un nivel scazut de imigratie, un punct pe care l-a propus Schumer pe cand era membru al Camerei Reprezentantilor, in anii '90, atunci cand a fost redactata aceasta lege.

Autoritatile americane nu au confirmat ca Saipov a intrat in Statele Unite prin programul Loteria Vizelor, scrie Washington Times.

Ads