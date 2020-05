Indignare in lumea stiintifica si politica dupa ce Trump a anuntat ca ia hidroxiclorochina (Video)

US President Donald Trump says he is taking the anti-malarial drug hydroxychloroquine to ward off coronavirus, despite public health officials warning it may be unsafehttps://t.co/MJcLAhelCb pic.twitter.com/9zwUb8zNP8 - BBC News (World) (@BBCWorld) May 19, 2020

Nancy Pelosi calls Trump "morbidly obese" is technically a fact based on his weight and height etc.



Me calling @realDonaldTrump a fucking idiot is technically an opinion. Also pretty much a fact based on his comments etc, but why quibble



pic.twitter.com/wpjR3OlPiA - Steve G Wear a F'n mask (moron)! (@SteveG1425V2) May 19, 2020

"Iau de o saptamana si jumatate (...). Iau un comprimat pe zi", a declarat Trump intr-o discutie cu jurnalisti la sediul Executivului, provocand reactii dure in lumea stiintifica si politica, relateaza AFP.Hidroxiclorochina este folosita de mult timp impotriva malariei, insa eventuala sa eficienta impotriva noului coronavirus nu a fost demonstrata, pana in prezent, de niciun studiu riguros."Aud multe lucruri extraordinar de pozitive" despre acest medicament, a declarat miliardarul newyorkez. "Stiti expresia 'ce-ai de pierdut?'", a continuat el.Agentia americana a medicamentului (FDA) a avertizat la sfarsitul lui aprilie cu privire la utilizarea acestui medicament impotriva malariei "in afara unui mediu spitalicesc sau unor teste clinice". Ea a insistat asupra "riscului tulburarilor ritmului cardiac".Intervievata la CNN, Nancy Pelosi, presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, a estimat ca aceasta "nu este o idee buna"."El este presedintele nostru si as prefera sa nu ia ceva ce nu a fost aprobat de oamenii de stiinta, mai ales avand in vedere categoria sa de varsta si, sa spunem, categoria sa de greutate, numita obezitate morbida", a subliniat Pelosi.Chuck Schumer, liderul minoritatii democrate in Senat, a denuntat declaratii "periculoase"."Asta le da oamenilor false sperante (...) si-i poate pune chiar in pericol", a deplans el la MSNBC.Locatarul Casei Albe a mai declarat ca nu are "niciun simptom" de COVID-19. El a precizat ca este testat foarte regulat si ca toate testele sale de pana acum au fost negative.In timp ce presedintele american facea acest anunt neatteptat, Universitatea Johns Hopkins, anunta ca Statele Unite au depasit luni pragul de 90.000 de morti din cauza covid-19.Trump a subliniat ca este vorba despre o initiativa personala, dar ca a obtinut unda verde a medicului Casei Albe: "I-am spus: tu ce crezi? El mi-a raspuns: 'daca doriti'. I-am spus (ca) da, mi-ar placea".O dovada a faptului ca a fost multumit de efectul surprizei, fostul om de afaceri din New York s-a amuzat el insusi in fata jurnalistilor: "Asteptam sa va vad ochii luminandu-se cand am zis asta... Da, iau de o saptamana si jumatate si sunt in continuare aici!".Medicul Casei Albe Sean Conley a confirmat luni seara ca, dupa "numeroase discutii" cu miliardarul republican, a conchis ca "avantajele potentiale ale acestui tratament sunt mai importante decat riscurile relative".Hidroxiclorochina si clorochina sunt folosite de ani de zile in tratarea malariei, unor boli autoimune ca lupusul si poliartritei reumatoide.Potrivit unui studiu publicat in urma cu zece zile in New England Journal of Medicine, administrarea hidroxiclorochinei nu a imbunatatit si nici nu a intrautatit in mod semnificativ starea pacientilor grav bolnavi de COVID-19.Finantat de Institutele de sanatate americane (NIH), studiul de observatie a fost realizat asupra unor bolnavi de COVID-19 internati la servicii de urgenta in spitalele New York-Presbyterian Hospital si Columbia University Irving Medical Center.Citeste si Hidroxiclorochina nu are eficacitate semnificativa contra COVID-19, arata doua studii