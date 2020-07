VIDEO Aparitie surprinzatoare a lui Donald Trump. A fost vazut pentru prima oara purtand o masca pe fata in public

Presedintele american a purtat masca pentru prima data in timpul unei vizite la Spitalul Militar Walter Reed, unde s-a intalnit cu militari raniti si cu personalul medical."Nu am fost niciodata impotriva purtarii mastii, dar chiar cred ca exista un loc si un moment pentru asta", a declarat Trump inaintea vizitei.Anterior, el a declarat ca nu va purta masca, ironizandu-l pe rivalul sau democrat Joe Biden , care purta.Sambata, insa, Donald Trump a declarat: "Cred ca atunci cand esti intr-un spital, in special in aceasta situatie, unde discuti cu o mutime de militari si oameni care in unele cazuri abia au parasit masa de operatie, cred ca este un lucru grozav sa porti masca"."Sunt total in favoarea purtarii mastii", a declarat presedintele SUA in urma cu o saptamana, la Fox News.Cu toate acestea, cand Centrul American pentru Controlul Bolilor a inceput in aprilie sa recomade oamenilor sa poarte masca in public pentru a pentru a opri raspandirea virusului, Trump le-a declarat reporterilor ca nu va urma aceasta recomandare, noteaza BBC.El a spus ca nu se vede purtand masca in timp ce intampina presedinti, prim-ministri, dictatori, regi, regine.Unele relatari de presa au sugerat ca in mod repetat consilierii i-au cerut presedintelui Trump sa poarte masca in public.