Vot pentru planul de 3.000 de miliarde dolari pentru a ajuta SUA sa treaca de pandemie. Trump insa nu-l va aproba

Acest plan este "nascut-mort", sustin republicanii si presedintele american Donald Trump , a carui semnatura este necesara pentru a intra in vigoare.Camera inferioara, cu majoritate democrata, a aprobat planul cu 208 voturi pentru si 199 contra.Liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, a apreciat ca propunerea democratilor "nu este deloc serioasa" si ar putea chiar evita sa o supuna votului in Camera superioara.Acest proiect de lege prevede noi plati directe catre americani si aproape 1.000 de miliarde de dolari pentru state si comunitatile locale, incat sa se asigure salariile angajatilor publici "esentiali", precum cei din spitale si scoli.De asemenea, sunt prevazute fonduri pentru intreprinderile mici si mijlocii si ajutor alimentar pentru cei mai defavorizati."Aprobati acest plan pentru a oferi familiilor sprijinul de care au nevoie. Este vorba despre poporul american. Sunt familiile noastre. Ele sufera, au nevoie de ajutor, noi avem mijloacele si posibilitatea de a face asta", a declarat in plen presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi. Casa Alba si republicanii vor o "pauza" pentru a evalua impactul masurilor de o amploare istorica puse deja in aplicare, odata cu adoptarea la sfarsitul lunii martie a unui plan urias de relansare de 2.200 de miliarde de dolari, completat la sfarsitul lunii aprilie cu un al doilea plan de ajutor de 500 de miliarde de dolari.SUA au anuntat 1.680 de decese in ultimele 24 de ore, un bilant usor in crestere fata de ultimele patru zile, conform cifrelor furnizate de universitatea Johns Hopkins. Bilantul negru total a trecut in SUA de 88.000 de morti.In ceea ce priveste numarul de contaminari, 26.396 de persoane au fost testate pozitiv in ultimele 24 de ore, numarul total apropiindu-se de 1.500.000 de cazuri.