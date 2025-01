Discursul șocant al lui Trump înainte de învestire. Stare de urgență la frontieră, grațierea condamnaților de la Capitoliu și salvarea TikTok, printre primele măsuri VIDEO

Preşedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a organizat duminică, la Washington, un ultim miting înainte de ceremonia de învestire. Cu această ocazie, el a reiterat anumite intenţii, mai ales în ceea ce priveşte imigraţia, declarând că doreşte să oprească ceea ce a numit „invazia frontierelor”, conform relatărilor AFP.

În pragul depunerii jurământului, Donald Trump a promis, la un ultim miting, să acţioneze "cu o viteză şi o forţă fără precedent" pentru a "opri invazia frontierelor", a stimula producţia de petrol şi a bloca drumul către "ideologiile trezite ale stângii radicale".

„Am câştigat!”, a exclamat preşedintele republican ales în faţa miilor de susţinători adunaţi într-o sală din Washington, continuând: „Ne place să câştigăm, nu-i aşa?"

Înainte de a guverna, fostul dezvoltator imobiliar şi om de afaceri, căruia îi este interzis prin Constituţie să candideze pentru realegere după mai mult de două mandate, a dorit să savureze pentru ultima dată atmosfera plină de entuziasm a campaniei sale victorioase. Miliardarul în vârstă de 78 de ani a promis o avalanşă de decrete în prima sa zi de mandat, concentrându-se în special asupra luptei împotriva imigraţiei ilegale, un element major al campaniei sale.

Potrivit Wall Street Journal, Donald Trump va declara luni stare de urgenţă la frontiera cu Mexicul. De asemenea, se aşteaptă ca el să desfiinţeze anumite programe menite să promoveze diversitatea în cadrul administraţiei federale şi să ridice restricţiile privind exploatarea petrolului.

O altă măsură aşteptată: graţierea celor condamnaţi pentru luarea cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021, în încercarea de a împiedica certificarea alegerii lui Joe Biden. Într-un lung discurs, Donald Trump şi-a asigurat susţinătorii că vor fi „foarte fericiţi” cu decizia pe care o va lua luni în această privinţă.

El a mai spus că este necesar să „salvăm TikTok”, la câteva ore după ce a promis să suspende aplicarea legii care interzice reţeaua de socializare, care a fost temporar inaccesibilă timp de câteva ore în weekend.

🔥🔥THIS IS EPIC: The Village People, the original singers of YMCA, are on stage performing with President Trump.

