Trump se laudă că l-a exclus pe primarul Londrei de la banchetul regal. „Nu îl plac de mult timp”

Sadiq Khan ar fi fost exclus la cererea lui Trump, susține președintele SUA FOTO X/Sadiq Khan

Președintele SUA, Donald Trump, s-a lăudat, la plecarea din Marea Britanie, că i-a anunțat pe oficialii responsabili cu organizarea vizitei sale că nu dorește ca primarul Londrei, Sadiq Khan, să ia parte la evenimentele oficiale la care va participa el. Președintele SUA a insistat că primarul Londrei „a vrut” să participe la banchetul regal de la Castelul Windsor, la care au participat o mulțime de politicieni de rang înalt.

Dar, vorbind la Air Force One, la întoarcerea sa în America aseară, domnul Trump a spus că a respins ideea.

„A vrut să fie acolo, din câte am înțeles. Nu am vrut. Nu îl plac de mult timp” le-a declarat Trump reporterilor aflați la bordul Air Force One.

Trump l-a atacat din nou pe primarul Londrei, numindu-l unul dintre „cei mai răi primari din lume”

„Cred că primarul Londrei, Khan, este printre cei mai răi primari din lume și avem și câțiva răi. Dacă vă uitați la Chicago, cred că este echivalentul primarului orașului Chicago”, a afirmat Donald Trump, motivându-i declarația prin faptul că Londra este afectată de o rată ridicată a criminalității, iar politicile lui Khan privind imigrația ar fi „un dezastru”.

Trump a spus că i se pare că Sir Sadiq a făcut o „treabă groaznică” și că infracțiunile din capitală au fost „extreme”.

Ads

„Cred că, știți, am o anumită mândrie față de Londra și Marea Britanie. Mama mea s-a născut în Scoția și când îl văd pe primarul Khan făcând o treabă proastă - înjunghierile, murdăria și mizeria - nu mai este același lucru. Nu l-am vrut acolo.”

Afirmațiile vin în contextul unei dispute de lungă durată între cei doi, amplificată de critica deschisă a lui Khan privind politicile lui Donald Trump, pe care le consideră instigatoare la ură și diviziune la nivel global.

Replica Londrei

Cu toate acestea, o sursă apropiată lui Sir Sadiq - care l-a criticat pe Trump în ultimele zile - a insistat că acesta nu a cerut niciodată o invitație la banchet.

„Politica lui Trump este una a fricii și a diviziunii. Aceasta include și denigrarea marii noastre capitale”, a spus sursa.

Ads

„Londra este o poveste de succes la nivel mondial - este deschisă, dinamică și mai sigură decât marile orașe din SUA. Poate acesta este unul dintre motivele pentru care un număr record de americani aleg să facă din Londra casa lor.”

Sir Sadiq și-a continuat duelul acerb cu Trump înainte de sosirea acestuia pentru o vizită de stat istorică, într-un nou atac în care a spus că republicanul a alimentat flăcările politicii de extremă dreapta, care divizează lumea.

Într-un articol publicat în The Guardian, primarul Partidului Laburist a afirmat: „Tratarea minorităților ca țapi ispășitori, desfășurarea armatei pe străzile unor orașe diverse. Aceste acțiuni nu sunt doar incompatibile cu valorile occidentale – sunt direct din manualul autocratului.

Ads