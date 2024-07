Primele imagini cu Donald Trump după ce a părăsit Pennsylvania, statul în care a avut loc tentativa de asasinat VIDEO

Donald Trump a ajuns în New Jersey, la câteva ore după tentativa de asasinat de la un miting în Pennsylvania.

Fostul preşedinte a fost văzut coborând treptele unui avion după ce a aterizat în Newark, la aproximativ şase ore după împuşcăturile de la miting.

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV