Donald Trump a fost primit în Coreea de Sud cu o fanfară care a interpretat melodia preferată și i s-a oferit o coroană de rege, ca "făuritor al păcii" VIDEO

Președintele american Donald Trump a sosit miercuri dimineață în Coreea de Sud, ultima etapă a turneului său asiatic care a inclus și opriri în Malaezia și Japonia. Trump a fost întâmpinat pe aeroport cu onoruri militare, o fanfară care a interpretat melodia „YMCA” și o salvă de tunuri.

În semn de apreciere pentru rolul său de „făuritor al păcii”, președintele Lee Jae Myung i-a oferit lui Trump „Marea Cruce Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a Coreei de Sud, și o replică a coroanei de aur Cheonmachong, un simbol al dinastiei Silla, arată Gândul.ro.

„Vă oferim această coroană de aur cu prilejul fericit al vizitei dumneavoastră de stat la Gyeongju, deoarece ea simbolizează spiritul dinastiei Silla, care a adus pentru prima dată pace în Peninsula Coreeană și marchează începutul epocii de aur a alianței coreano-americane”.

Dinastia Silla a fost una dintre cele trei regate ale Coreei antice și a funcționat ca autoritate politică între anul 57 î.Hr. și 935 d.Hr., fiind recunoscută pentru unificarea și dezvoltarea culturală și politică a Peninsulei Coreene. Regatul Silla, aliat cu China, a cucerit cele două regate rivale, Baekje în 660 și Goguryeo în 668, realizând astfel unificarea majorității Peninsulei Coreene sub dominația sa, eveniment denumit „Silla Unificată”.

Melodia „YMCA”, interpretată de fanfară la sosirea lui Trump, a devenit populară în rândul MAGA în primăvara anului 2020, în timpul pandemiei de COVID. Cei din MAGA vedeau în versurile melodiei un mesaj de rezistență și libertate, iar mai târziu melodia a fost folosită la mitingurile lui Donald Trump și în prezent a devenit imnul neoficial al președintelui american.

President Donald J. Trump Lands in South Korea, Welcomed by a South Korean Military Band Performance of ‘YMCA’ 🇺🇸🇰🇷 pic.twitter.com/ZH5zlNcuyk — 21c Global Inclusion and Development Studies (@21cDevelopment) October 29, 2025

