Amenințarea lui Donald Trump pentru Venezuela. „Prețul pe care îl veţi plăti va fi greu de calculat”

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat sâmbătă, 20 septembrie, guvernul venezuelean că trebuie să accepte returnarea tuturor prizonierilor pe care, potrivit lui, Venezuela i-a forțat să plece în SUA.

Altfel, „prețul pe care îl veți plăti va fi incalculabil”, a spus el, potrivit Reuters.

Trump a lansat amenințarea într-o postare pe Truth Social.

El nu a precizat la ce prizonieri se referea, spunând doar că unii dintre ei erau „persoane din instituții psihiatrice”.

De asemenea, el nu a specificat ce măsuri ar putea lua.

Tensiuni între cele două țări

Statele Unite pregătesc o 'agresiune' cu caracter militar împotriva Venezuelei, care își va exercita 'dreptul legitim de a se apăra', a declarat luni, într-o conferință de presă, președintele venezuelean Nicolas Maduro, relatează AFP.

Există 'o agresiune în curs de desfășurare cu caracter militar, iar Venezuela este îndreptățită conform dreptului internațional să răspundă' și își va exercita 'dreptul legitim de a se apăra', a declarat șeful statului, considerând că relațiile dintre cele două țări sunt 'rupte'.

Nicolas Maduro l-a acuzat, de asemenea, pe secretarul de stat american Marco Rubio, un critic fervent al președintelui venezuelean, a cărui realegere nu a fost recunoscută de Statele Unite, că este un 'domn al morții și al războiului'.

Administrația președintelui american Donald Trump a desfășurat forțe militare în Caraibe în numele luptei împotriva cartelurilor de droguri, declanșând tensiuni sporite cu Venezuela.

Washingtonul îl acuză pe Nicolas Maduro că conduce o rețea de trafic de droguri și a majorat recent recompensa pentru capturarea sa la 50 de milioane de dolari.

