Probleme pentru Trump, după retragerea militarilor din România. Val de critici din propriul partid

Săptămâna aceasta a adus un val neobişnuit de critici interne la adresa administraţiei Trump, când câţiva senatori republicani şi-au exprimat public dezacorduri pe patru teme sensibile, notează publicaţia americană Axios. Deşi majoritatea republicanilor continuă să susţină Casa Albă, parlamentarii menţionaţi au arătat că disensiunile pot fi manifestate şi în spaţiul public.

Una dintre disputele cele mai acute a vizat decizia executivă de reducere a efectivului trupelor americane staţionate în România, de la aproximativ 2.000 la 1.000. „Ne opunem ferm acestei decizii”, au transmis miercuri senatorul republican Roger Wicker şi reprezentantul Mike Rogers într-o declaraţie comună, adăugând că măsura „trimite un semnal greşit Rusiei”. „Este îngrijorător faptul că Congresul nu a fost consultat înainte de luarea acestei decizii”, au afirmat cei doi. Senatorul Mitch McConnell s-a alăturat semnalelor de alarmă, declarând că „Retragerea din Europa nu contribuie la descurajarea în Indo-Pacific, deoarece Rusia și China colaborează pentru a ne submina”.

Administraţia prezidenţială nu are, din punct de vedere legal, obligaţia de a cere avizul Congresului pentru astfel de decizii privind dislocarea trupelor, însă reacţiile din rândul republicanilor au fost citite de presă ca semne rare de rupere a consensului în partid.

O altă temă care a generat voturi comune ale unor republicani cu democraţii a fost impunerea de taxe vamale. Parlamentari republicani — între care Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul, Mitch McConnell şi Thom Tillis — s-au alăturat democraţilor pentru adoptarea în trei rânduri a unor rezoluţii de abrogare a tarifelor impuse de administraţie asupra Braziliei, Canadei şi a unor măsuri cu aplicare mai largă. Motivaţia invocată de o parte a republicanilor a fost impactul negativ al acestor taxe asupra companiilor şi angajaţilor din statele pe care le reprezintă.

În plan comercial, la Capitol Hill a creat tensiuni şi decizia Casei Albe legată de comerţul cu Argentina. Anunţul privind importuri de carne de vită din Argentina şi relaţia administrativă cu preşedintele argentinian Javier Milei au determinat indignare în rândul unor senatori care reprezintă mari state producătoare de carne. Într-o întâlnire cu uşile închise, vicepreşedintele JD Vance a fost, potrivit surselor citate de Axios, asaltat de întrebări şi obiecţii, iar la un moment dat „Vance a fost la un moment dat nevoit să întrebe dacă cineva are ceva de spus dincolo de carnea de vită”.

O ultimă chestiune a provocat fricţiuni pe tema transparenţei şi a colaborării interpartinice pe probleme de securitate. Casa Albă a organizat, miercuri, o şedinţă informativă privind acţiunile administraţiei împotriva unor nave suspectate de trafic de droguri în Pacific din care au fost excluşi membri democraţi ai Congresului, decizie criticată de unii republicani. Senatorul Lindsey Graham a declarat pentru HuffPost că democraţii ar trebui „absolut” să fie informaţi şi că „este foarte important ca toată lumea să fie informată”. Senatorul Mike Rounds a calificat drept „regretabil” excluderea democraţilor, într-o declaraţie pentru NBC News.

