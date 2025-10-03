Donald Trump, pus la punct de un oficial FIFA: ”Cu tot respectul...”

Vicepreşedintele FIFA a declarat că forul fotbalistic decide dacă meciurile Cupei Mondiale din 2026 vor fi mutate din oraşele gazdă, contrar comentariilor făcute în 25 septembrie de preşedintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.

Vorbind săptămâna trecută despre evenimentul care va fi găzduit de SUA, Canada şi Mexic în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, Trump a fost întrebat de reporterii din Biroul Oval în mod specific despre meciurile din Seattle şi San Francisco. „Este o întrebare interesantă... dar ne vom asigura că sunt în condiţii de siguranţă”, a spus el. „Seattle şi San Francisco sunt conduse de nebuni radicali de stânga care nu ştiu ce fac. Dacă voi considera că nu este sigur, vom muta meciurile din acele oraşe. Aşadar, dacă suntem de părere că un oraş este chiar şi puţin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice din 2028, dar în special pentru Cupa Mondială, deoarece meciurile se joacă în atât de multe oraşe, nu vom permite acest lucru. Vom muta puţin meciurile. Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a spus Trump.

Şase meciuri sunt programate să se joace pe stadionul Lumen Field din Seattle, iar alte şase pe stadionul Levi's din Santa Clara, California, la aproximativ o oră de mers cu maşina de San Francisco. Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia şi New York/New Jersey (East Rutherford) sunt, de asemenea, oraşe gazdă în Statele Unite.

Victor Montagliani, vicepreşedintele FIFA, a declarat, în cadrul unei conferinţe la Londra, că FIFA stabileşte locurile de desfăşurare a meciurilor.

„Este turneul FIFA, jurisdicţia FIFA, FIFA ia aceste decizii”, a spus Montagliani. „Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, fotbalul este mai mare decât ei şi fotbalul va supravieţui regimului, guvernului şi sloganurilor lor. Aceasta este frumuseţea jocului nostru, că este mai mare decât orice individ şi mai mare decât orice ţară.”

FIFA a stabilit pentru prima dată planul privind oraşele gazdă ale Cupei Mondiale în 2022, meciurile specifice fiind alocate în februarie 2024, inclusiv finala de la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Modificările ar crea probleme logistice şi juridice, potenţial îngreunate de faptul că turneele FIFA depind de sprijinul guvernelor locale şi naţionale în chestiuni precum procesarea vizelor şi măsurile de securitate.

Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a apărut public alături de Trump de numeroase ori, pe măsură ce forul a dezvoltat o relaţie mai strânsă, inclusiv prin înfiinţarea unui birou în Trump Tower din New York.

Tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, la care vor participa 48 de echipe, este programată în data de 5 decembrie la Kennedy Center din Washington, instituţie preluată de Trump în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie.

