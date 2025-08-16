Întorsătură de situație după summitul din Alaska. Trump ar susține Rusia în preluarea Donbasului pentru a încheia războiul. Zelenski nu este de acord cu planul

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 22:34
1129 citiri
Trump a aterizat vineri, în Alaska, pentru ceea ce a numit un summit ”de mare miză” cu liderul de la Kremlin FOTO Hepta

Președintele american Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul lor din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean și de a îngheța linia frontului din celelalte regiuni ucrainene pe care armata rusă le controlează parțial, a declarat sâmbătă pentru AFP o sursă ce are cunoștință de acest subiect.

Sursa, care a solicitat anonimatul, a explicat că Putin 'cere de fapt ca Ucraina să părăsească Donbas-ul', un teritoriu care cuprinde regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. 'Trump înclină să susțină' această propunere, a adăugat aceeași sursă.

El a avut sâmbătă discuții telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu un grup de lideri europeni, pentru a-i informa asupra întrevederii sale Putin.

Dar, în discuția cu Trump, 'președintele ucrainean a refuzat să abandoneze Donbas-ul', a mai spus sursa citată. Zelenski a respins orice concesii teritoriale, invocând ca argument că are mâinile legate de Constituția ucraineană, însă nu a exclus discutarea acestei chestiuni la un summit trilateral cu Trump și Putin, pe care președintele american dorește să-l organizeze în funcție de cum va decurge o întâlnire pe care o va avea luni la Casa Albă cu Zelenski.

Cotidianul New York Times citează la rândul său doi înalți oficiali europeni care au declarat că Trump susține un plan al lui Putin 'de a pune capăt războiului din Ucraina prin cedarea teritoriilor pe care le mai au de cucerit invadatorii ruși, în loc să încerce un armistițiu'.

De asemenea, potrivit publicației Financial Times, Putin i-a spus lui Trump că este pregătit să 'înghețe restul frontului dacă principalele sale cerințe sunt acceptate'. Acest mesaj a fost transmis direct de Trump în convorbirea telefonică avută sâmbătă dimineață cu Zelenski și cu un grup de lideri europeni, adaugă aceeași publicație.

Potrivit sursei citate de AFP, oficialii americani au subliniat că, dacă cererea lui Putin de control total în Donbas va fi acceptată, președintele rus a promis că nu va continua ofensiva în regiunile Herson și Zaporojie.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus încă dinaintea summitului din Alaska să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie și Herson, situate în sud-estul și sudul Ucrainei, și să-și retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) și Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Donețk și Lugansk din estul Ucrainei.

Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reușit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Donețk se află în continuare sub control ucrainean, dar capitalele ambelor provincii se află sub control rusesc. Însă în regiunile Herson și Zaporojie capitalele acestora sunt sub control ucrainean.

Armata rusă reușise inițial să ocupe și aproape întreaga provincie sudică Herson, dar în noiembrie 2022 s-a retras din partea de nord a acesteia dincolo de fluviul Nipru, în timp ce era amenințată de o contraofensivă ucraineană majoră. Această contraofensivă a avut loc apoi în vara anului 2023 în celelalte trei provincii, dar s-a încheiat cu un eșec pentru armata ucraineană.

