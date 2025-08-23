Concluziile trase de un psiholog român, după întâlnirea lui Trump cu Putin: „Asta va fi cea mai mare surpriză, peste 50 de ani”

Autor: Andi Miron
Sambata, 23 August 2025, ora 03:00
170 citiri
Concluziile trase de un psiholog român, după întâlnirea lui Trump cu Putin: „Asta va fi cea mai mare surpriză, peste 50 de ani”
Putin și Trump, 2025. Imagine de pe pista din Alaska FOTO / Hepta

Psihologul Radu Leca a urmărit atent demersurile diplomatice făcute de către Donald Trump în ultimele luni, pentru a stabili pacea în Ucraina. Acesta a realizat profilul liderului SUA și a vorbit despre relația președintelui de la Washington cu toți actorii majori implicați în ecuația conflictului și a tratativelor.

Psihologul Radu Leca: „Trump are o dorință puternică de a controla atât echipa sa, cât și mesajul public”

Psihologul Radu Leca a realizat un scurt portret al lui Donald Trump, cu puncte forte și aspecte care au impulsionat opozanții să-l critice.

„Un aspect des menționat este personalitatea narcisistă, caracterizată printr-o nevoie intensă de admirare și o sensibilitate exagerată la critică. Trump a demonstrat tendința de a exagera realizările și de a se prezenta în mod grandios. Fără această prezentare publică, cetățenii americani nu l-ar fi votat. Trump a manifestat un stil de comunicare agresiv și confrontațional, preferând deseori să atace criticii și să intre într-o rivalitate activă cu adversarii săi. Atacul ascunde puterea omului bine pregătit, de peste 70 de ani.

Deciziile lui sunt adesea pragmatice și bazate pe oportunități imediate, mai degrabă decât pe o planificare riguroasă pe termen lung. El arată o adaptabilitate ridicată la circumstanțe schimbătoare. Trump are o dorință puternică de a controla atât echipa sa, cât și mesajul public. Aceasta poate duce la tensiuni interne în cadrul administrației sale sau a oricărei echipe de lucru. Retorica sa este de cele mai multe ori directă și informală, deseori provocând controverse prin declarații care sfidează normele diplomatice tradiționale”, a explicat psihologul, pentru Ziare.com.

Având în vedere legătura dintre Trump și Putin, Leca a făcut un joc de imaginație pornind de la ostilitatea unei anumite părți a presei din SUA, față de liderul american.

„Interacțiunile lui Trump cu Putin au fost caracterizate de un mix de cooperare și controversă. Pe de o parte, a căutat uneori un raport mai strâns cu Rusia, dar a întâmpinat și critici pentru aparenta simpatie față de liderul rus. Cea mai mare surpriză peste 50 de ani o să fie reprezentată de știrea că 'Putin a controlat economia a peste 40 de țări la nivel global, inclusiv a SUA'”, a declarat Leca.

„Zelenski este un biet actor, iar Trump deține toate studiourile de film din lume”

Psihologul subliniază, de asemenea, diferența majoră în ceea ce privește raportul de forțe dintre Trump și președintele Ucrainei, respectiv oficialii de la vârful UE, primiți la Washington.

„Nu există structura diplomatică necesară conexiunii dintre cei doi președinți. Dacă ar fi să îi comparăm, Zelenski este un biet actor, iar Trump deține toate studiourile de film din lume. Trump a avut o relație tensionată cu Zelenski, mai ales în contextul scandalului legat de Ucraina, care a dus la primul său impeachment. Această relație a fost marcată de un mix de asistență și presiuni politice.

Fotografia ce a făcut înconjurul lumii, în care toți liderii europeni stăteau la ușa lui Trump, o să rămână în istorie. Trump a fost adesea critic al Uniunii Europene, punând accent pe politicile comerciale pe care le-a considerat dezavantajoase pentru SUA. Totuși, a păstrat canalele de dialog deschise, chiar dacă retorica sa a fost uneori dură, strict pentru business”, a concluzionat Leca.

Solicitările lui Putin privind Ucraina: Ce vrea și la ce este dispus să renunțe președintele Rusiei SURSE
Solicitările lui Putin privind Ucraina: Ce vrea și la ce este dispus să renunțe președintele Rusiei SURSE
Președintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului, să renunțe la ambiția de a adera la NATO, să rămână neutră și să nu accepte trupe...
Profesor de relații internaționale, mesaj pentru „cei mai prostovani dintre suveraniști”: Cine a mai rămas cu voi, în afară de nostalgicii sovietici Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko?
Profesor de relații internaționale, mesaj pentru „cei mai prostovani dintre suveraniști”: Cine a mai rămas cu voi, în afară de nostalgicii sovietici Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko?
Profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu scrie, într-un articol, despre mizele și consecințele întâlnirilor din Alaska privind războiul din Ucraina. Acesta atrage atenția că...
#Donald Trump, #Vladimir Putin, #radu leca, #geopolitica, #relatii externe , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a facut anuntul asteptat de toata lumea: "E o onoare imensa!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Un e-mail trimis din greseala i-a propulsat spectaculos cariera: "Eram convins ca sunt la un pas de somaj"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Concluziile trase de un psiholog român, după întâlnirea lui Trump cu Putin: „Asta va fi cea mai mare surpriză, peste 50 de ani”
  2. Grav accident rutier în SUA, soldat cu morți și răniți. Un autocar cu 50 de oameni la bord, care venea de la Cascada Niagara, s-a răsturnat
  3. Furtuna a produs ravagii în România, vineri seară. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș smuls de vânt
  4. „Rusia nu este dușmanul meu”. Noua campanie de propagandă a Kremlinului ajunge în România
  5. Românii se reprofesionalizează. 4 domenii recomandate de un expert HR: „E o necesitate pentru a rămâne relevant pe piața muncii”
  6. Rusia schimbă comanda militară a forțelor din apropierea graniței cu Ucraina. Generalul Evgheni Nikiforov preia conducerea grupării „Nord”
  7. Inteligența artificială și nota de plată pentru mediu. Google dezvăluie consumul de energie, apă și emisii de carbon generate de Gemini
  8. Fostul ministru al Justiției susține că ancheta în dosarul Nordis este tergiversată. DIICOT spune că lucrează, dar dosarul are deja peste 400 de volume
  9. Ce indică absența Poloniei de la discuțiile de la Casa Albă. Accident diplomatic sau strategie deliberată?
  10. Trump dă un termen de două săptămâni pentru a evalua şansele de pace în Ucraina. Negocierile par blocate