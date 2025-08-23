Concluziile trase de un psiholog român, după întâlnirea lui Trump cu Putin: „Asta va fi cea mai mare surpriză, peste 50 de ani”

Psihologul Radu Leca a urmărit atent demersurile diplomatice făcute de către Donald Trump în ultimele luni, pentru a stabili pacea în Ucraina. Acesta a realizat profilul liderului SUA și a vorbit despre relația președintelui de la Washington cu toți actorii majori implicați în ecuația conflictului și a tratativelor.

Psihologul Radu Leca: „Trump are o dorință puternică de a controla atât echipa sa, cât și mesajul public”

Psihologul Radu Leca a realizat un scurt portret al lui Donald Trump, cu puncte forte și aspecte care au impulsionat opozanții să-l critice.

„Un aspect des menționat este personalitatea narcisistă, caracterizată printr-o nevoie intensă de admirare și o sensibilitate exagerată la critică. Trump a demonstrat tendința de a exagera realizările și de a se prezenta în mod grandios. Fără această prezentare publică, cetățenii americani nu l-ar fi votat. Trump a manifestat un stil de comunicare agresiv și confrontațional, preferând deseori să atace criticii și să intre într-o rivalitate activă cu adversarii săi. Atacul ascunde puterea omului bine pregătit, de peste 70 de ani.

Deciziile lui sunt adesea pragmatice și bazate pe oportunități imediate, mai degrabă decât pe o planificare riguroasă pe termen lung. El arată o adaptabilitate ridicată la circumstanțe schimbătoare. Trump are o dorință puternică de a controla atât echipa sa, cât și mesajul public. Aceasta poate duce la tensiuni interne în cadrul administrației sale sau a oricărei echipe de lucru. Retorica sa este de cele mai multe ori directă și informală, deseori provocând controverse prin declarații care sfidează normele diplomatice tradiționale”, a explicat psihologul, pentru Ziare.com.

Având în vedere legătura dintre Trump și Putin, Leca a făcut un joc de imaginație pornind de la ostilitatea unei anumite părți a presei din SUA, față de liderul american.

„Interacțiunile lui Trump cu Putin au fost caracterizate de un mix de cooperare și controversă. Pe de o parte, a căutat uneori un raport mai strâns cu Rusia, dar a întâmpinat și critici pentru aparenta simpatie față de liderul rus. Cea mai mare surpriză peste 50 de ani o să fie reprezentată de știrea că 'Putin a controlat economia a peste 40 de țări la nivel global, inclusiv a SUA'”, a declarat Leca.

„Zelenski este un biet actor, iar Trump deține toate studiourile de film din lume”

Psihologul subliniază, de asemenea, diferența majoră în ceea ce privește raportul de forțe dintre Trump și președintele Ucrainei, respectiv oficialii de la vârful UE, primiți la Washington.

„Nu există structura diplomatică necesară conexiunii dintre cei doi președinți. Dacă ar fi să îi comparăm, Zelenski este un biet actor, iar Trump deține toate studiourile de film din lume. Trump a avut o relație tensionată cu Zelenski, mai ales în contextul scandalului legat de Ucraina, care a dus la primul său impeachment. Această relație a fost marcată de un mix de asistență și presiuni politice.

Fotografia ce a făcut înconjurul lumii, în care toți liderii europeni stăteau la ușa lui Trump, o să rămână în istorie. Trump a fost adesea critic al Uniunii Europene, punând accent pe politicile comerciale pe care le-a considerat dezavantajoase pentru SUA. Totuși, a păstrat canalele de dialog deschise, chiar dacă retorica sa a fost uneori dură, strict pentru business”, a concluzionat Leca.

