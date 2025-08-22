„Donald Trump - omul rușilor”. Ce valoare de adevăr are eticheta pusă președintelui SUA de opozanți

Încă din campania pentru alegerile prezidențiale pentru primul mandat, Donald Trump a fost etichetat de adversarii politici drept „omul rușilor”. De asemenea, în spațiul public au fost aplicate și etichete precum „lacheul lui Putin” sau „servitorul Moscovei”. Între timp, liderul SUA încearcă să găsească o soluție de pace între Rusia și Ucraina, purtând consultări și cu oficiali din Europa.

Despre „războiul etichetelor”, cu Donald Trump în centru, atacat de-a lungul timpului atât de Partidul Democrat din SUA, cât și de instituțiile media din siajul formațiunii, Ziare.com a discutat cu mai mulți experți: un general format la Harvard (SUA), un analist de politică externă doctorand în Franța și cu un sociolog cu mare expertiză în problematica Republicii Moldova și cu un expert în comunicare - fost șef al relațiilor publice sub președinția lui Emil Constantinescu.

În ce măsură etichetele menționate reflectă o realitate?

Generalul Alexandru Grumaz: „Este clar că cei care-l contestă pe președintele SUA nu vor pacea”

Generalul în rezervă Grumaz consideră că a-l numi pe Trump drept „lacheu” al unui alt oficial este un instrument nefericit al opozanților.

„E o prostie. Cei care susțin astfel de prostii sunt democrații (n.r. - Partidul Democrat din SUA și aderenții formațiunii) și neomarxiștii. Trump a făcut tot posibilul pentru a încheia acest război în care mii de oameni mor. Ucrainenii mai au nevoie la ora actuală de 400.000 de militari pentru a ține linia frontului pe coordonatele actuale.

Este clar că cei care-l contestă pe Trump nu vor pacea. Războiul aduce beneficii politicienilor, având în vedere că industria de armament produce masiv și poate sponsoriza partidele politice”, a explicat militarul român, pentru Ziare.com.

Tabăra „Biden-Harris-Obama” ar fi încercat să manipuleze opinia publică, lasă de înțeles analistul militar.

„Democrații își doresc foarte mult să-l discrediteze pe Trump și au pus oameni precum Ivo Daalder - care a fost ambasador al SUA la ONU, omul lui Obama și al lui Biden - să comenteze faptul că Donald Trump nu a încheiat pacea și că nu-i adevărat că a încheiat șase războaie. Și mai mult, că cele șase războaie încheiate cu care se laudă sunt, de fapt, conflicte armate care continuă. E clar că ‘toată artileria e pe Donald Trump’. Opozanții au înțeles foarte bine că Trump a bătut palma cu Putin”, a declarat Grumaz.

Analistul militar se așteaptă la un conflict armat direct dintre statele membre ale UE și Rusia, în eventualitatea în care europenii vor respinge acțiunile liderului de la Washington.

„În niciun caz Trump nu poate fi considerat lacheul lui Putin. Președintele SUA își dorește o încheiere clară, pragmatică a războiului din Ucraina. Dacă războiul nu se încheie, iar europenii continuă să pompeze bani și arme în războiul din Ucraina, Donald Trump se va retrage și se va îndrepta către Asia, ceea ce va face un mare rău Europei, care în trei ani de zile va intra în conflict direct cu Rusia”, a concluzionat analistul militar.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu: „Odată ce Donald Trump a ajuns președintele SUA, nu poate fi controlat de absolut nimeni”

Ștefan Popescu, analist de politică externă, susține că nu există probe din care să rezulte că Trump este „omul rușilor”, așa cum sugerează sau o spun direct opozanții. Totodată, Popescu subliniază faptul că poziția în sine, de președinte al SUA, este incompatibilă cu o atitudine de subordonare față de un alt șef de stat.

„Cred că este o etichetă facilă, care nu ne ajută pe noi. Mie îmi place să mă bazez pe evidențe, nu pe opinii. În primul rând, trebuie să văd evidențele, care să fie credibile. Cred că odată ce Donald Trump a ajuns președintele SUA, nu poate fi controlat de absolut nimeni. Această poziție, de președinte al SUA, este extrem de puternică.

Înscriu această opinie inclusiv în competiția electorală care a rămas deschisă în Statele Unite ale Americii. Lupta politică în SUA, chiar dacă am avut alegeri de puțin timp, este încă ascuțită. Societatea este polarizată. Dezbaterile sunt aprinse. Important este să ne uităm la ceea ce se întâmplă. Da, există o dorință de a pune punct conflictului din Ucraina, chestiune pe care eu o interpretez ca o dorință de dezangajare. De ce? Tocmai pentru ca Administrația să se poată ocupa de marile dosare ce sunt esențiale pentru americani, în lume. Discutăm despre o chestiune esențială pentru marea putere de care noi depindem, Statele Unite ale Americii”, a declarat Popescu, pentru Ziare.com.

Fără implicarea lui Donald Trump nu se poate ajunge la pace în Ucraina, care să țină cont într-o anumită măsură și de poziția europenilor, avertizează Ștefan Popescu.

„Nu, fără îndoială că nu, o pace care să țină seama de un raport de forță ce va lua în calcul și prioritățile occidentale, și europene. Cred că europenii nu se pot angaja într-un raport de forță favorabil față de Federația Rusă. Este nevoie de Statele Unite ale Americii. De aceea avem prezența atâtor lideri europeni, la aceste discuții. Două puteri nucleare, Marea Britanie și Franța au fost, totuși, la Washington. În acest context, este evident faptul că e nevoie de Statele Unite ale Americii”, a mai punctat Ștefan Popescu.

Sociologul Dan Dungaciu: „Toți se simt cu musca pe căciulă”

Sociologul Dan Dungaciu contextualizează tirul atacurilor lansate la adresa lui Donald Trump. Opozanții președintelui SUA au asociat „trumpismul” cu „putinismul”, pentru a-l denigra pe șeful de la Casa Albă, avertizează sociologul.

„Alegerile prezidențiale din Statele Unite au fost o revoluție. A fost o alegere revoluționară în sensul că a modificat întru totul funcționarea societății americane și nu doar la nivel economic sau politic, ci și la nivel strategic și societal. Valorile se schimbă în Statele Unite, spațiul public se modifică, presa, ierarhiile valorile. Evident, consecințele sunt la nivel internațional.

Reacția europeană la revoluția americană a fost contrarevoluția. Europa nu s-a aliniat, ci a vrut să riposteze. De asta, acțiunile europene au fost de tipul ‘Europa trebuie să renască și să se reconfigureze ca actor geopolitic global, împotriva Rusiei lui Putin și Americii lu Trump’. Trumpismul a ajuns să fie echivalat cu putinismul”, a comentat Dungaciu.

Sociologul atrage atenția asupra diferențelor ideologice dintre actualul președinte al SUA și liderii statelor UE, care cel puțin pe problema Ucrainei, au demonstrat o coeziune puternică în relația cu Administrația Biden.

„Liderilor de la Bruxelles nu le-au plăcut valorile promovate de Trump, de aceea au ales contrarevoluția. ‘Lumea lui Trump’ nu este pe placul europenilor, ci mai degrabă, metaforic vorbind, ‘Lumea lui Soros’, o lume bazată pe anumite valori. Cum se reflectă asta în plan diplomatic? La nivel diplomatic, Europa a încercat inițial să riposteze. A fost contondentă, a sunat mobilizarea: ‘statele europene trebuie să se unească, federația trebuie să se continue, centralizarea trebuie să se petreacă pentru ca Europa să reziste presiunilor dinspre vest și est’. Retorica diplomatică a fost foarte curajoasă, dar până la urmă se dovedește că ‘regele este gol’. Exemple, ceea ce s-a întâmplat în Alaska și la Washington.

Ceea ce s-a întâmplat în Alaska înseamnă victoria Administrației lui Donald Trump față de Europa, respectiv a diplomației americane față de diplomația europeană. Nu poți să coafezi realitățile doar în funcție de retorică, aici e cea mai mare problemă a Europei. Retorica nu poate înlocui realitatea. Poate doar pe termen scurt să înlocuiască, dar niciodată pe termen lung, pentru că până la urmă se văd găurile din sistem, crăpăturile, disfuncționalitățile. Propaganda diplomației europene a ținut foarte puțin și confruntată cu realitățile, s-a prăbușit”, a comentat Dungaciu, pentru Ziare.com.

Liderii europeni nu au de ales și trebuie să țină cont de poziția celui mai puternic jucător din lume, SUA. Însă, în timp ce Europa se află după un „divorț” diplomatic cu Rusia, Moscova se apropie de Washington, din punctul de vedere al relațiilor diplomatice.

„Astăzi asistăm la o subordonare completă a diplomației europene în relația cu SUA. Europa gâfâie în relația cu SUA, încercând să fie băgată în seamă sau măcar să fie în poza mare. Suntem la faza ‘primiți-ne în poză!’. De fiecare dată Donald Trump mai dă ceva de făcut diplomației europene, ca să nu-i spună franc ‘lasă-mă în pace, că mă încurci!’. Ce s-a întâmplat, de fapt, în cazul Ucrainei, este expresia completă acestui tablou.

America redeschide relațiile cu Federația Rusă și asta a lăsat Europa nepregătită. Europa este în acest moment într-un exercițiu de ‘alergare’ în urma diplomației și a proiectului de politică externă american, ca să nu rămână fără niciun obiect al muncii. Cam asta s-a întâmplat după lunile de la victoria domnului Trump, care este generos pentru că mai bagă liderii Uniunii Europene în seamă”, a declarat analistul.

Simpla schimbare de abordare a SUA față de Rusia, din motive strategice, a reprezentat un mare risc imagologic pentru Donald Trump.

„Ceea ce se întâmplă în relația bilaterală SUA- Rusia este, păstrând proporțiile, dacă lucrurile vor merge până la capăt o modificare strategică ce poate fi comparată ca amploare doar cu vizita lui Nixon în China, în 1972, când America, în pofida tuturor așteptărilor, a lansat relația cu China. Împotriva URSS, America a gândit această relație cu China, pe care a îmbrățișat-o, a sprijinit-o, cu consecințele pe care le vedem astăzi. Relația dintre Washington și Moscova este una care va zgudui sistemul.

Nu a fost simplu pentru Donald Trump să implementeze această chestiune, o idee care în mintea lui a mijit în 2016, când popularitatea lui Putin era undeva la 1% în America. Trump a lansat atunci ideea că SUA și Rusia trebuie să colaboreze, inclusiv din perspectiva identificării Chinei ca principalul adversar politic, strategic al Americii. Donald Trump a gândit din perspectivă, din acest punct de vedere. El a pus, de fapt, și pe agenda internațională faptul că principala provocare a Americii va fi China și până la urmă, a întregii lumi occidentale. Această idee a atras ‘fulgerele Olimpului’ și aici mă refer la establishmentul american, dar și la instituțiile americane de securitate, care s-au uitat la Trump și la consilierii săi ca la potențiali inamici. Instituțiile americane, într-o mare măsură, inclusiv cele de securitate, gândeau și gândesc în termenii războiului rece. Au fost și educați astfel, pe ideea distrugerii Rusiei. Când Donald Trump a emis astfel de idei, a ajuns o țintă. El a venit cu o propunere radicală de politică externă pentru America. Paradoxul este că în primul mandat al lui Donald Trump, cea mai mare provocare, pentru foarte multă lume, a fost politica externă.

Pe fondul tirului de atacuri de „pro-rusism”, Administrația Trump a replicat puternic, prin ancheta „Russiagate”.

„Apoi a început, imediat cum a fost ales președinte, etichetările. În urma unei operațiuni care acum se deslușește, a fost făcut ‘Omul Rusiei’, inclusiv ca urmare a unei ședințe operative coordonate de președintele Obama, alături de Joe Biden - vicepreședinte, cu toți șefii de servicii și adjuncții săi, care nu au făcut ceva decât să modifice, conform datelor pe care le avem acum din SUA (Tulsi Gabbard - Russiagate), rezultatele evaluărilor experților serviciilor de securitate americane, care spuneau că rușii nu au schimbat, nu au influențat rezultatul alegerilor din SUA.

Însă, în urma acestei ședințe, rezultatele au fost modificate în așa fel încât raportul să spună că rușii au interferat și până la urmă, să justifice concluzia că Trump este ‘omul rușilor’. De atunci a început totul. Din prima zi când a fost ales a început acest război informațional, această dezinformare împotriva lui Donald Trump. Dezinformarea a trecut Oceanul Atlantic, a ajuns în Europa, iar niciun lider suveranist din Europa nu a scăpat de această etichetă. A fost operaționalizată prima dată în SUA, iar apoi, utilizată politic, ideologic, în Europa, ulterior”, a transmis sociologul.

În cel de-al doilea mandat, acuzațiile de „pro-rusism” la adresa lui Donald Trump nu mai sunt la fel de frecvente și de virulente, explică profesorul Dungaciu.

„Acest lucru s-a oprit prin declanșarea investigației făcute de către Tulsi Gabbard, noua șefă a serviciilor secrete americane, care a pornit această investigație deloc întâmplător, înainte de întâlnirea din Alaska. Vorbim despre o investigație cu valoare de exemplu pentru toți cei care, într-o vreme au făcut campanie împotriva lui Donald Trump de ‘pro-rusism’ fără probe, astăzi ar putea fi investigați unei anchete. Toată lumea a fost paralizată, motiv pentru care nu am văzut niciunde în presa mainstream din America faptul că întâlnirea din Alaska este generată de faptul că Donald Trump este ‘omul rușilor’.

Sigur, aceste chestiuni se mai discută prin periferia noastră dâmbovițeană, dar în realitate, americanii nu mai vorbesc despre asta: 1. Pentru că nu există nicio probă; 2. Pentru că Russiagate a arătat că acest lucru este o marotă construită de serviciile secrete americane; 3. Pentru că le e frică. Cine-l mai acuză pe Trump că este ‘omul rușilor’ evident că va atrage atenția asupra lui, în perspectiva anchetelor, a investigațiilor care vor veni. Și evident, nimeni nu vrea asta, pentru că toți se simt cu musca pe căciulă. Deci Donald Trump a declanșat investigația prin Tulsi Gabbard tocmai pentru a se securiza din perspectiva întâlnirii din Alaska. În estul Europei și, din păcate, în România, nu am înțeles asta. A fost o mișcare extrem de abilă, extrem de inteligentă a lui Donald Trump, care l-a securizat. Europenii tac, în condițiile în care liderii UE, la nivel discursiv, sunt expresia mainstreamului american anti-Trump, dar acum, pentru că acel mainstream tace, tac și ei. O tăcere asurzitoare după întâlnirea din Alaska și dacă dăm filmul înapoi, aveau toate datele să reia toată campania de ‘Trump-omul rușilor’”, a punctat Dungaciu.

Scenariul „Trump - subalternul lui Putin” ține de registrul fake news, concluzionează sociologul.

„Acum, minciuna lansată în 2016-2017 începe să se vadă, o minciună construită politic pentru anihilarea unui candidat la președinția Statelor Unite, o minciună ce reprezintă un aspect major și deosebit de periculos. Astfel, în ziua de azi, ‘Trump-omul rușilor’ nu mai are nicio valoare de întrebuințare, chiar dacă ea mai este folosită împotriva celor din ‘lumea lui Trump’ - pentru că în Europa, astăzi, nu am ajuns la un episod de tipul Russiagate, de tipul celor făcut de americani. Dar oricum, Russiagate a îngropat, cred eu, definitiv, cel puțin în Statele Unite, ideea potrivit căreia Trump ar fi ‘omul rușilor’”, a concluzionat analistul.

Radu Enache, expert în comunicare politică: „Nu putem spune că Trump e lacheul lui Putin, ci că europenii au căzut între scaune”

În opinia lu Radu Enache, expert în comunicare politică, Trump nu are temperamentul unui lider slab, care l-ar putea pune în poziția de subaltern. De asemenea, analistul politic a comentat cu privire la „dedesubturile” ambiției liderului SUA de a se întâlni cu Putin.

„În niciun caz. Trump este un tip foarte narcisic, extrem de ambițios și doritor de a primul, cel mai puternic și probabil că toate aceste demersuri ale sale au și un obiectiv personal. Unii spun că vor să obțină Premiul Nobel pentru Pace. În primul mandat s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, o întâlnire foarte mediatizată, dar care nu a dus la nimic. Trump nu are de ce să fie lacheul lui Putin.

Putin a primit invitația de a se întâlni cu Trump din Alaska, pentru că din punctul de vedere al Rusiei, orice ieșire din izolare este un lucru benefic. Și mai ales, nu poate fi acuzat Putin că nu acceptă dialogul. Trump a fost singurul (n.r. - lider occidental) care i-a oferit un dialog. Ceilalți lideri europeni nu au dorit. Iar pe Putin l-a avantajat întâlnirea din Alaska, dar nu în sensul de a-l juca, de a-l păcăli pe Trump. Cred că și ca-n cazul lui Kim Jong-un, Trump a vrut mai degrabă să bifeze o întâlnire decât să aibă de la ea un rezultat concret”, a precizat Enache, pentru Ziare.com.

Donald Trump are un plan bine pus la punct, inclusiv în relația cu europenii, consideră analistul.

„Sigur că din ceea ce putem vedea, destul de clar, Trump le-a spus liderilor europeni că în eventualitatea în care vor să continue războiul din Ucraina să o facă pe banii lor. Probabil că Trump a vrut să se spele pe mâini de o întreprindere consumatoare de bani și de prea puține beneficii, astfel încât dacă europenii cumpără din America armament, gaz petrolier lichefiat și alte lucruri, SUA nu are decât să se bucure. Deci nu putem spune că Trump e lacheul lui Putin, ci că europenii au căzut între scaune”, a concluzionat Enache.

