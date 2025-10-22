De ce summitul Putin-Trump a fost anulat: „Negocierea nu e focalizată pe Ucraina”

Ștefan Popescu, analist de politică externă, a explicat motivele pentru care summitul dintre Vladimir Putin și Donald Trump, ce ar fi urmat să aibă loc în Ungaria, a fost anulat.

Până la summit, există multe alte detalii care sunt puse la punct prin intermediul apelurilor telefonice și prin diplomați.

„Între americani și ruși există contacte deschise, există canale de comunicare, există o diplomație de culise, o diplomație a telefonului despre care Donald Trump ne informează tot timpul a posteriori. Ați văzut, vine de fiecare dată și ne spune: am vorbit acum câteva zile cu Vladimir Putin și am convenit una sau alta. Există o negociere între SUA și Rusia. Deci există o comunicare și există o negociere între SUA și Federația Rusă care nu este liniară”, a declarat analistul de politică externă, pentru Gândul.

Ucraina, doar un „dosar” pe axa SUA-Rusia

Ucraina nu e singurul „dosar” discutat de către Putin și Trump, avertizează Popescu.

„Faptul că summitul a fost pus pe hold – s-a amânat sau poate s-a anulat – ne arată complexitatea unei negocieri care nu este focalizată pe Ucraina. Ucraina e unul din dosarele marii negocieri dintre Statele Unite și Federația Rusă. A spus-o Donald Trump după prima convorbire telefonică cu Vladimir Putin în 12 februarie. A postat pe Truth Social un mesaj în care a dat punctual: Orientul Mijlociu, Ucraina, Inteligența Artificială, schimburile internaționale în dolari, prețul mondial al petrolului. Deci sunt mult mai multe subiecte întru stabilitatea strategică între ruși și americani”, a completat analistul.

Regimul Putin încă mai poate duce războiul, iar cei ce se grăbesc pentru stabilirea păcii sunt, de fapt, americanii, avertizează analistul.

„Eu nu cred că americanii sunt naivi. Nu își fac nicio iluzie cu privire la dorința reală a rușilor de a se așeza la masă în acest moment. Ei cunosc la fel de bine ca rușii situația de pe teren, îi ajută în procesul de negociere. (…) Rusia în acest moment nu se grăbește, dar America se grăbește, vrea să spună capăt printr-un acord fragil”, a concluzionat Popescu, pentru sursa citată.

