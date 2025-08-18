Întâlnire între Putin, Zelenski și Trump, vineri. Unde s-ar putea ține reuniunea istorică

Diplomații europeni au fost informați de partea americană că, spre finalul acestei săptămâni, ar putea avea loc o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Potrivit Sky News, o asemenea reuniune ar depinde de rezultatele discuțiilor programate luni seară la Casa Albă.

În cazul în care negocierile decurg favorabil, Statele Unite și Uniunea Europeană iau în calcul ca dialogul Trump–Putin–Zelenski să aibă loc pe continentul european. În cadrul unei videoconferințe de duminică, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a avansat Roma ca variantă pentru găzduirea întâlnirii, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a propus Geneva. Informațiile arată că atât Zelenski, cât și Trump ar prefera Roma, în special Vaticanul, în timp ce Putin ar înclina spre Geneva. Totodată, alte capitale precum Budapesta sau Helsinki sunt evaluate de diplomații europeni ca posibile locații. Autoritățile din Italia și Elveția și-au exprimat disponibilitatea de a organiza discuțiile.

Între timp, la Washington, președintele ucrainean Volodimir Zelenski este primit din nou de Donald Trump. Spre deosebire de vizita din februarie – marcată de critici aspre din partea liderului american și a vicepreședintelui JD Vance – de această dată, Zelenski vine sprijinit de un grup important de lideri europeni: Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen și președintele Finlandei. Prezența lor are rolul de a consolida poziția Kievului și de a crea un cadru propice negocierilor, astfel încât eventualele compromisuri să nu afecteze securitatea Ucrainei.

Casa Albă a anunțat că întrevederea dintre Trump și Zelenski este programată pentru ora 20:15 (ora României), urmând ca, începând cu ora 22:00, liderul american să aibă discuții separate cu partenerii europeni.

Ads