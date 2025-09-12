Donald Trump spune că răbdarea sa în raport cu președintele Vladimir Putin „se epuizează rapid”

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 17:36
Trump a eșuat la summitul din Alaska cu Putin FOTO: Hepta

Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi sectorului petrolier rus, fără a se angaja ferm în acest sens, relatează AFP.

Preşedintele american a adăugat, în timpul unui interviu în direct la canalul Fox News, că trebuie să-l convingă şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului, declanşat în 2022 de invazia rusă.

„E nevoie de doi pentru a dansa un tango”, a menţionat Donald Trump.

Donald Trump, care a preluat funcţia la Casa Albă în ianuarie cu promisiunea de a pune capăt rapid războiului din Ucraina, l-a primit pe Vladimir Putin la un summit în Alaska luna trecută, care nu a reuşit să producă progrese majore. El a sugerat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier, fără a lua un angajament ferm.

„Canalele de comunicare există şi sunt bine stabilite. Negociatorii noştri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar pentru moment putem vorbi mai degrabă de o pauză”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la briefingul său zilnic de presă.

