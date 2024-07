Donald Trump a fost evacuat sâmbătă, 13 iulie, de la un miting de campanie în orăşelul Butler, Pennsylvania. S-au auzit detonări, iar imaginile televiziunilor americane l-au arătat pe fostul preşedinte SUA cu sânge pe urechea dreaptă, relatează AFP.

UPDATE 8.29 Donald Trump a ajuns în New Jersey, la câteva ore după tentativa de asasinat de la un miting în Pennsylvania.

Fostul preşedinte a fost văzut coborând treptele unui avion după ce a aterizat în Newark, la aproximativ şase ore după împuşcăturile de la miting.

UPDATE 8:06 Numele suspectului va fi anunțat în următoarele ore. FBI a calificat împuşcăturile de la mitingul fostului preşedinte Donald Trump de sâmbătă seara, 13 iulie, drept o tentativă de asasinat, relatează CNN.

UPDATE 7:52 Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a declarat, duminică dimineaţă, că americanii sunt şocaţi în urma împuşcăturilor de la mitingul lui Donald Trump.

UPDATE 7:33 Miliardarul Elon Musk şi-a exprimat susţinerea publică pentru Donald Trump pentru prima dată în cursa prezidenţială din SUA, după împuşcăturile de la mitingul din Pennsylvania.

Musk a postat pe platforma sa de socializare X un videoclip cu Trump cu sânge pe faţă şi ridicând din pumni.

UPDATE 7:43 Nepotul congresmanului republican de Texas, Ronny Jackson, a fost rănit în împuşcăturile de la mitingul lui Donald Trump.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Mai multe zgomote, care păreau focuri de armă, au fost auzite la mitingul în aer liber din Butler, Pennsylvania. Donald Trump, care tocmai îşi începuse discursul, a fost imediat înconjurat de gărzile din Secret Service. Preşedintele s-a ascuns sub podium, iar agenţii înarmaţi au luat poziţie în faţa scenei, apoi l-au escortat pe fostul preşedinte de pe podium la maşina sa. El a ridicat pumnul în semn de sfidare, în uralele susţinătorilor săi.

BREAKING NEWS: The Secret Service confirms that Trump is 'safe' after the former president was rushed off rally stage following reports of possible gunshots in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/JCEJ1ZhSqQ