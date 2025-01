Reacția lui Trump după ce o femeie episcop îi cere să-i fie „milă” de imigranţi și gay: „Ea şi biserica ei datorează scuze publicului” VIDEO

Șefa Bisericii Episcopale din Washington, Mariann Budde, îi cere noului preşedinte american Donald Trump să-i fie ”milă” de cei care sunt îngroziţi la începutul celui de-al doilea său mandat, şi anume imigranţii în situaţie neregulată şi tinerele lesbiene şi tinerii gay, bisexuali şi transsexuali, relatează AFP.

Noul preşedinte american asista marţi la această slujbă, la Catedrala Naţională de la Washington, în cadrul festivităţilor învestirii sale de luni.

”În numele lui Dumnezeu, că cer să vă fie milă”, a declarat ea la finalul unei predici, marţi, 21 ianuarie, în faţa unui Donald Trump impasibil.

At the inaugural prayer service, the Right Rev. Mariann Budde, the Episcopal bishop of Washington, made a direct appeal to President Donald Trump to have mercy on the LGBTQ+ community and undocumented migrant workers. pic.twitter.com/LtrjCenVuX