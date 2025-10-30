Reacția Rusiei după ce SUA au anunțat că reiau testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani. "Dacă cineva se abate de la moratoriu, vom acționa în consecință"

Kremlinul a reacționat cu prudență la anunțul președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare ale SUA, după o pauză de peste trei decenii. Moscova susține că nu a efectuat teste similare, dar avertizează că va urma exemplul Washingtonului dacă moratoriul nuclear este încălcat, alimentând temerile privind o posibilă relansare a cursei înarmărilor.

Donald Trump a ordonat joi armatei SUA să reia imediat testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani, cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping la Busan, în Coreea de Sud.

Din cauza 'programelor de teste ale altor țări', Statele Unite vor începe testarea 'pe picior de egalitate', a anunțat Trump într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social.

'Președintele Trump a menționat în declarația sa că alte țări sunt angajate în testarea armelor nucleare. Până acum, nu știam că cineva efectuează astfel de teste', a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferința sa de presă zilnică.

Rusia, a spus el, nu a primit nicio notificare prealabilă din partea Statelor Unite cu privire la o schimbare a poziției Washingtonului în privința testelor nucleare.

Întrebat dacă Kremlinul consideră că remarcile lui Trump au declanșat o nouă cursă a înarmării nucleare, Peskov a răspuns: 'Nu chiar'.

În acest context, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că testul rusesc cu racheta de croazieră Burevestnik din 21 octombrie și cel cu torpila nucleară Poseidon din 28 octombrie nu au fost, în niciun caz, teste cu arme nucleare.

Peskov și-a exprimat totodată încrederea că 'informația a fost transmisă corect președintelui Trump'.

'Rusia este o țară suverană și are dreptul să ia decizii suverane. Toate țările se preocupă să-și dezvolte sistemele de apărare și acesta nu reprezintă un test nuclear', a insistat el, potrivit EFE.

Putin, a cărui țară dispune de cel mai mare arsenal nuclear din lume, a afirmat în repetate rânduri că, dacă o țară testează o armă nucleară, și Rusia va face la fel.

'Vreau să reamintesc declarația președintelui Putin, reiterată de nenumărate ori: dacă cineva se abate de la moratoriu, Rusia va acționa în consecință', a spus Peskov.

Rusia postsovietică nu a testat niciodată o armă nucleară. Uniunea Sovietică a efectuat ultimul test în 1990, SUA în 1992, iar China în 1996.

