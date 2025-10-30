Reacția Rusiei după ce SUA au anunțat că reiau testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani. "Dacă cineva se abate de la moratoriu, vom acționa în consecință"

Autor: Daniel Groza
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 14:29
83 citiri
Reacția Rusiei după ce SUA au anunțat că reiau testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani. "Dacă cineva se abate de la moratoriu, vom acționa în consecință"
Dmitri Peskov a reacționat după anunțul președintelui SUA FOTO Hepta

Kremlinul a reacționat cu prudență la anunțul președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare ale SUA, după o pauză de peste trei decenii. Moscova susține că nu a efectuat teste similare, dar avertizează că va urma exemplul Washingtonului dacă moratoriul nuclear este încălcat, alimentând temerile privind o posibilă relansare a cursei înarmărilor.

Donald Trump a ordonat joi armatei SUA să reia imediat testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani, cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping la Busan, în Coreea de Sud.

Din cauza 'programelor de teste ale altor țări', Statele Unite vor începe testarea 'pe picior de egalitate', a anunțat Trump într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social.

'Președintele Trump a menționat în declarația sa că alte țări sunt angajate în testarea armelor nucleare. Până acum, nu știam că cineva efectuează astfel de teste', a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferința sa de presă zilnică.

Rusia, a spus el, nu a primit nicio notificare prealabilă din partea Statelor Unite cu privire la o schimbare a poziției Washingtonului în privința testelor nucleare.

Întrebat dacă Kremlinul consideră că remarcile lui Trump au declanșat o nouă cursă a înarmării nucleare, Peskov a răspuns: 'Nu chiar'.

În acest context, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că testul rusesc cu racheta de croazieră Burevestnik din 21 octombrie și cel cu torpila nucleară Poseidon din 28 octombrie nu au fost, în niciun caz, teste cu arme nucleare.

Peskov și-a exprimat totodată încrederea că 'informația a fost transmisă corect președintelui Trump'.

'Rusia este o țară suverană și are dreptul să ia decizii suverane. Toate țările se preocupă să-și dezvolte sistemele de apărare și acesta nu reprezintă un test nuclear', a insistat el, potrivit EFE.

Putin, a cărui țară dispune de cel mai mare arsenal nuclear din lume, a afirmat în repetate rânduri că, dacă o țară testează o armă nucleară, și Rusia va face la fel.

'Vreau să reamintesc declarația președintelui Putin, reiterată de nenumărate ori: dacă cineva se abate de la moratoriu, Rusia va acționa în consecință', a spus Peskov.

Rusia postsovietică nu a testat niciodată o armă nucleară. Uniunea Sovietică a efectuat ultimul test în 1990, SUA în 1992, iar China în 1996.

Donald Trump vrea ca SUA să facă din nou teste nucleare, după mai bine de 30 de ani. „Avem mai multe arme nucleare decât oricine”
Donald Trump vrea ca SUA să facă din nou teste nucleare, după mai bine de 30 de ani. „Avem mai multe arme nucleare decât oricine”
Denuclearizarea ar fi un „lucru extraordinar”, a declarat joi preşedintele SUA, Donald Trump, dar a reiterat că reluarea testelor nucleare de către SUA după un moratoriu de 30 de ani este...
Câtă propagandă ascunde racheta nucleară a lui Putin?
Câtă propagandă ascunde racheta nucleară a lui Putin?
Președintele rus Vladimir Putin laudă noua rachetă de croazieră Burevestnik cu propulsie nucleară, vorbind despre o ”invenție fără precedent” și ”rază de acțiune nelimitată”....
#Donald Trump, #Moscova, #teste nucleare, #Rusia, #SUA , #Rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Doar 4 cuvinte: cum si-a numit Victor Piturca sotia, pe care a inselat-o timp de 16 ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacția Rusiei după ce SUA au anunțat că reiau testarea armelor nucleare, după o pauză de 33 de ani. "Dacă cineva se abate de la moratoriu, vom acționa în consecință"
  2. Angajații Distrigaz și ai firmei private care s-au prezentat la blocul din Rahova au fost arestați. Împotriva companiilor a început urmărirea penală
  3. Pacienții ar putea lua parte la deciziile medicale care îi privesc în spitale. Ce prevede proiectul USR
  4. Peste 80% dintre părinții plecați la muncă în străinătate vor să se întoarcă acasă. Salariul insuficient îi ține departe de copii STUDIU
  5. Cutremur în zona Vrancea. Seismologii au revizuit magnitudinea inițială
  6. Statele Unite mențin prezența militară în Polonia, în ciuda reducerii efectivelor din România. Garanții primite de la Washington: ”Suntem diferiți de unii dintre aliații noștri”
  7. La 10 ani de la Colectiv, Andrei Găluţ, solistul formaţiei Goodbye to Gravity, alături de 10 muzicieni supraviețuitori, lansează un proiect dedicat victimelor VIDEO
  8. Peste 40% dintre profesorii de ciclu primar și grădiniță văd frecvent discriminare de gen și de etnie între copii
  9. Rusia atacă masiv infrastructura energetică a Ucrainei. Zeci de persoane rănite în urma bombardamentelor FOTO/VIDEO
  10. Românii pot depune cereri pentru terenul aferent locuinței. Cine are acest drept și ce trebuie să facă